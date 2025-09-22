ภูมิใจไทยเปิดตัว พลอยทะเล-ษณกร-วิวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภูเก็ต สู้ศึกเลือกตั้งหลังยุบสภา ยันไม่ขัด MOA

‘ภูมิใจไทย’ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต 3 คน เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง หลัง ‘นายกฯอนุทิน’ ยุบสภา พร้อมเดินหน้าทาบทามผู้สมัครภาคใต้ 14 จังหวัด ตั้งเป้า 30 เก้าอี้ ยันไม่ขัด MOA
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย แถลงเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต ประกอบด้วย น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ จะลงเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหารและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ นายษณกร กี่สิ้น อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ลงเขตเลือกตั้งที่ 2 และ นายวิวัฒน์ จินดาพล อดีตสมาชิก อบจ.ภูเก็ต ลงเขตเลือกตั้งที่ 3
นายศุภชัยกล่าวว่า ทั้ง 3 คนดังกล่าวจะผนึกกำลังร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้
ขณะที่นายพิพัฒน์ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยได้มีการทาบทามผู้สมัครจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 เขต ซึ่งนโยบายของพรรคก่อนหน้านี้คือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในช่วงสมัยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รมว.คมนาคม แต่ว่าหมดวาระของรัฐบาลเสียก่อน
นายพิพัฒน์กล่าวต่อว่า สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พูดมาเสมอว่าหลังจากที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณและแถลงนโยบายจะถือว่าเป็นการนับหนึ่ง จากนั้นอีก 4 เดือนก็จะยุบสภาตามที่ได้ลงนาม MOA กับพรรคประชาชน ซึ่งตนได้รับมอบหมายให้มาดูแลกระทรวงคมนาคม เป็นสิ่งที่ชาว จ.ภูเก็ต กำลังถามหาในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดจะแก้ไขปัญหาอย่างไร หากตนได้ทำงานอย่างเต็มที่จะหารือกับระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดต้องทำอย่างไรบ้าง หากได้รายละเอียดแล้วตนก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นายพิพัฒน์กล่าวว่า นอกจากนี้ จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ก็ต้องดูว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้ภูเก็ตมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วย และช่วยกันปั้นให้ภูเก็ตเป็น “ไข่มุกของโลก”
ส่วนจะมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จากภาคใต้มาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายพิพัฒน์ระบุว่า พรรคได้มอบหมายให้ตนดูแล 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญเพื่อนๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาร่วมมือกัน ขณะนี้ก็มีสมาชิกจาก จ.สงขลา มาร่วมงานเรียบร้อย ซึ่งในจังหวัดฝั่งอันดามัน วันนี้ จ.ภูเก็ต มาแล้ว 1 จังหวัด
นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า ส่วน จ.ตรัง ได้ฟังนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต ส.ส. ที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ว่าจะมีการหารือกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ว่าจะเอาอย่างไรต่อไป ซึ่งตนก็มีโอกาสได้ไปหารือ โดยอย่างน้อยที่สุด เขต 1 และ 2 จ.ตรัง ขณะนี้ก็ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงเฉพาะเขต 3 และ 4 ซึ่งต้องรอดูอีกครั้งว่านายสมชายจะตัดสินใจประการใด หลังได้ไปหารือกับนายเฉลิมชัย และตนจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง ส่วน จ.นครศรีธรรมราช ตนได้หารือกับหลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเหมือนกับ จ.ภูเก็ต
- โกหนอ ยัน ‘โล่สถาพรพิพิธ’ ยังอยู่ปชป. รอดูทิศทางเสี่ยต่อ ลั่น 25 ก.ย.บอกเอง ย้ายพรรคหรือไม่
- พลอยทะเล รับ ย้ายซบภท. เหตุจากปชป.มีปัญหาภายใน ชี้องค์กรเข้มแข็ง ก็แก้ปัญหาให้ปชช.ได้
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดว่าในเร็วๆ นี้ หากแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จสิ้นก็จะเห็นภาพว่า 3 จังหวัดภาคใต้จะมีใครมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยบ้าง โดยตอนนี้เรามี ส.ส.จากนราธิวาส 1 ท่าน และมีผู้สมัครเกือบทุกเขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้น มั่นใจว่าในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัดจะมีข้อสรุปทั้งหมด
เมื่อถามว่า เคยมีกระแสข่าวว่าตั้งเป้าพื้นที่ภาคใต้ 30 เก้าอี้ นายพิพัฒน์ระบุว่า ยังยืนยันเช่นเดิม หากว่ามีผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมือง หรือเพื่อนๆ ที่ขณะนี้อาจเป็นสมาชิกจากพรรคอื่นจะมาร่วมกันพัฒนาและเดินทิศทางเดียวกับพรรค เพราะภาคใต้ของเราขาดโอกาสในการพัฒนา อย่าลืมว่าภาคใต้เป็นภาคหลังสุดที่จะได้ถนน 4 เลน ซึ่งขณะนี้ถนนสายหลักก็ยังมีถนน 4 เลนไม่ครบ
เมื่อถามว่า การเดินหน้าทาบทามผู้สมัครจะเป็นการขัด MOA กับพรรคประชาชนหรือไม่ เพราะดูเหมือนเป็นการเติมเสียง นายพิพัฒน์ยืนยันว่า ไม่ได้ขัด MOA เพราะการเดินหน้าทาบทามผู้สมัครเพื่อเตรียมการเลือกตั้งหลังยุบสภา หากไปเตรียมการหลังยุบสภาเกรงว่าจะไม่ทัน และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองขณะนี้ก็กำลังเตรียมการเลือกตั้งเช่นกัน ซึ่งขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะปฏิบัติตาม MOA อย่างแน่นอน และให้สมาชิกพรรคประชาชนสบายใจ