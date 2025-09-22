เลือกซ่อม กาญจน์ คึก ลูกศักดิ์ดา สวมเสื้อภท. ได้เบอร์ 1 ประชันเพื่อไทย เบอร์ 2

สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 แทนที่ว่าง วันแรกสุดคึกคัก เพื่อไทยส่งเลขาธิการพรรค พร้อมอดีต รมช.คมนาคม และ ส.จ.ทีมพลังกาญจน์ให้กำลังใน ‘บิ๊กชิน’ ยกทีม ส่วน ‘น้องดรีม’ ไปแบบชิลๆ มีเพียง ส.ส.กุ๊ก และชาวบ้าน พร้อมมั่นใจทั้ง 2 ฝ่าย
จากกรณีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ลาออกจากการเป็น ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใน ครม.อนุทิน 1 ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 22-26 กันยายน และให้เลือกตั้งวันที่ 19 ตุลาคม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ศาลาประชาคม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งวันแรก โดยมี น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ ดรีม อายุ 31 ปี ลูกสาวนายศักดิ์ดา มาลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) โดยมีผู้สนับสนุนทั้ง 2 รายมาคอยให้กำลังใจ
- ศักดิ์ดา ส่ง ลูกสาว ชิงส.ส.กาญจน์ รักษาพื้นที่ ในนาม ภูมิใจไทย
- ภูมิใจไทย มีมติให้ วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี ส่วนพท.ส่ง พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช สู้
ก่อนถึงเวลาเปิดรับสมัคร นายวีระ หิรัญกุล รักษาราชการแทนนายอำเภอเลาขวัญ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้ชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครให้ผู้สมัครทั้งสองได้เข้าใจ โดยให้ผู้สมัครตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นผู้สมัครก่อน-หลัง เพราะมีผลต่อหมายเลขประจำตัวที่ใช้ในการหาเสียง
สุดท้ายผู้สมัครตกลงกันใช้วิธีการจับสลาก ผลการจับสลากปรากฏว่า น.ส.วิสุดาสมัครเป็นคนแรก ส่วน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์สมัครเป็นอันดับที่ 2 ทำให้ผู้สมัครได้เบอร์ 1 และ 2 ตามลำดับในการนำไปใช้หาเสียง จากนั้นเวลา 08.30 น. นายวีระจึงประกาศให้ผู้สมัครเข้าไปลงทะเบียนเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามลำดับ
ระหว่างนั้นฝ่ายของพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน หรือ ส.ส.กุ๊ก ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เขต 3 พร้อมทีมงานและผู้ให้การสนับสนุนเดินทางมาให้กำลังใจ น.ส.วิสุดา พร้อมจัดเตรียมรถแห่หาเสียงเอาไว้ด้วย
ด้านพรรคเพื่อไทยมีนายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ อดีตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชูศักดิ์ แม้นทิม ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 2 นายพนม โพธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 5 นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี น.ส.พลอย ธนิกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภา อบจ.กาญจนบุรี รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี ทีมพลังกาญจน์ และประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์พร้อมรอมอบดอกกุหลาบกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสังเกตการณ์ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เลาขวัญคอยดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่เปิดรับสมัคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก น.ส.วิสุดาและ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์สมัครแล้วเสร็จ ได้ออกจากสถานที่รับสมัครมาพบปะผู้ให้การสนับสนุนและประชาชนที่มาให้กำลังใจที่รออยู่ภายนอก ประชาชนต่างตะโกนและมอบดอกกุหลาบ รวมถึงมาลัยดาวเรืองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครกันอย่างล้นหลาม ทำให้บรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคึก
ระหว่างนั้นมีชาวบ้านเป็นหญิงสูงวัยรายหนึ่งได้เข้าไปพูดคุยกับผู้สมัครทั้งสองว่า “ถ้าได้เป็น ส.ส.แล้วอย่างทิ้งประชาน ขอให้เข้าไปทำงานแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเหมือนที่ได้หาเสียงเอาไว้ด้วย”
ขณะที่ น.ส.วิสุดาและ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ เปิดเผยว่า มีความมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ และจะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 4 ให้ดีที่สุด ถึงแม้จะมีโอกาสยุบสภาในเร็วๆ นี้ก็ตาม
ขณะเดียวกัน ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิตคาดว่าการเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง จะมีผู้มาใช้สิทธิกว่า 60% จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน