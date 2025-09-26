อนุทิน ยันไม่เด้งขรก.กลับ ลั่นสิงห์มท.มีแค่ 3 สี โยนปค.แจงปม ‘ผู้กองแคท’ ช่วยงานสภา

อนุทิน ยันไม่มีเด้ง ขรก.กลับ ขอดูความเหมาะสม ต้องไม่มีเรื่องส่วนตัว ชี้สิงห์ มท.มีแค่แดง ขาว น้ำเงิน ไล่เอาความเห็นแก่ตัวไปเผาทิ้ง โยน กจ.มท.แจงปม ‘ผู้กองแคท’ ช่วยราชการสภา
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่นายอนุทินได้กล่าวไว้ถึงการวางหลักคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการที่ถูกโยกย้ายว่า เรื่องการโยกย้ายข้าราชการ เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นข้าราชการระดับซี 10 และซี 11 ซึ่งปลัดกระทรวงจะเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
เมื่อถามว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วเกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการ นายอนุทินกล่าวว่า ขอให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก่อน ซึ่งวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ ตนได้รับการยืนยันจากประธานรัฐสภาว่าจะมีการบรรจุวาระการประชุม เรื่องการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการประชุมเรื่องทั้งสองสภา หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายมองว่าอาจจะมีการโยกย้ายข้าราชการอีกครั้งหนึ่งนั้น นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้เคยถามตนมาแล้วสามสี่ครั้ง เราไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นเรื่องของส่วนรวม เป็นของประเทศและประชาชน
เมื่อถามย้ำว่าหลังวันที่ 1 ต.ค.อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีความเหมาะสมตามสถานภาพและสถานการณ์
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกฯและ รมว.มหาดไทย เคยให้นโยบายกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยสลายสีสิงห์ นายอนุทินกล่าวว่า มหาดไทยก็มีอยู่ 3 สี คือ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีธงชาติ จะสลายไม่ได้ เพราะถ้าสลายแล้วไม่มีธงชาติ
เมื่อถามว่าไม่มีสิงห์ดำและสิงห์แดงแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราต้องสลายความเห็นแก่ตัว สลายความแตกสามัคคี สลายความการกลั่นแกล้ง สลายการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง แบบนี้ต้องเอาไปเผาทิ้ง แต่เรื่องของความเป็นข้าราชการ ความเป็นประชาชน ความเป็นประเทศ เราสลายไม่ได้ ต้องเก็บรักษาไว้ เพราะมีเป้าหมายเดียวกันคือ ประเทศ ประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อถามถึงการโยกย้าย ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก จากกรมการปกครอง มาช่วยราชการรัฐสภา เป็นกรณีพิเศษ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ให้ไปถาม ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ก็พอ มาถามอะไรตน
