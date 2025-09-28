ภูริกา ภูมิใจทุกคะแนน แทบไม่ต่างจากเสียงเลือกพ่ออมรเทพ สมศักดิ์ลั่น ฐานเสียงพท.ยังเหนียวแน่น

เพื่อไทย เคารพการตัดสินใจประชาชน พ่ายศึกเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 พอใจคะแนน ‘ภูริกา’ ไม่กระทบเสถียรภาพการทำงานของพรรค ถือเป็นตัวชี้วัดทำศึกเลือกตั้งสนามใหญ่ ส่วนเจ้าตัวภูมิใจคะแนนลงเลือกตั้งครั้งแรกแทบไม่ต่างจากคะแนนที่พ่อชนะครั้งที่ผ่านมา ฐานคะแนนเพื่อไทยยังเหนียวแน่น
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 28 กันยายน ที่สำนักงานพรรคเพื่อไทย เขต 5 ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี อดีต รมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย นางสาวภูริกา สมหมาย เบอร์ 1 ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ แถลงข่าวหลังมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าพ่ายการเลือกตั้ง โดยตัวแทนพรรคเพื่อไทยพอใจคะแนนเสียง เคารพการตัดสินใจของประชาชน และขอบคุณทุกคะแนนเสียง
นายสมศักดิ์เปิดเผยว่า ผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมออกมาถึงแม้พ่ายการเลือกตั้ง แต่เคารพการตัดสินใจของประชาชน ไม่หวั่นไหว ไม่กระทบเสถียรภาพของพรรคในการทำงานการเมืองของพรรคเพื่อไทย จะได้นำมาเป็นตัวชี้วัดในสนามการเลือกตั้งใหญ่ พร้อมยืนหยัดทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน พอใจสำหรับคะแนนที่ชาวบ้านเลือก ถือว่าฐานคะแนนเพื่อไทยยังเหนียวแน่น หากเทียบกับเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
นายสมศักดิ์กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ปัจจัยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการสนับสนุนพรรครัฐบาลกับพรรคที่หนุนตั้งรัฐบาล
ด้าน น.ส.ภูริกาเปิดเผยว่า ถึงแม้พ่ายการเลือกตั้ง แต่ถือว่าภาคภูมิใจมาก สำหรับคะแนนที่ได้ ถือว่าเป็นที่พอใจ เพราะได้คะแนนแทบจะไม่แตกต่างจากคะแนนของคุณพ่อ นายอมรเทพ สมหมาย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ยังยืนยันที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ความเมตตา พร้อมทำงานการเมืองต่อเนื่อง