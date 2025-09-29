เท้ง ปัดตอบ คะแนนปชน.ไหลช่วยภท. ชนะเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ย้อนพท.ประเมินตัวเอง

‘เท้ง’ ปัดตอบ คะแนนพรรคส้มไหลช่วย ‘ภูมิใจไทย’ หรือไม่ หลังชนะเลือกซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ ย้อน ‘เพื่อไทย’ ประเมินตัวเอง
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคะแนนที่พรรคภูมิใจไทยได้มาจากฐานเสียงพรรคก้าวไกลเดิมไหลไปช่วยว่า ไม่สามารถประเมินแทนประชาชนที่ไปใช้สิทธิได้ว่ามีการไหลจากใครไปใคร เพราะหากประเมินอย่างนั้นก็เหมือนเป็นการตัดสินแทนประชาชน ซึ่งสนามนี้คือการแข่งขันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย เพราะฉะนั้น คนที่ต้องประเมินควรเป็นพรรคเพื่อไทยด้วย และผลออกมาแบบนี้ ตัวเขาเองก็ต้องปรับปรุงหรือหาทางเตรียมรับมืออย่างไรมากกว่า
- จินณ์ตวรรณ พรรคภูมิใจไทย ประกาศชัยชนะ เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5
- อนุทิน ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ชาวศรีสะเกษวางใจ ‘จินณ์ตวรรณ’ ทำหน้าที่ส.ส. ยันไม่ทำให้ผิดหวัง