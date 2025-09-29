เจี๊ยบ รับไม่ได้ จุลพงศ์ โร่ขอโทษเนวิน ประณามไม่แจ้ง-ทำพรรคอับอาย ซัดขี้ขลาด โบ้ยทีมงาน

เจี๊ยบ ไม่ทน จุลพงศ์ โร่ขอโทษเนวิน ไม่แจ้ง-ทำปชน.อับอาย รับไม่ได้ขี้ขลาด โทษทีมงานพรรค
จากกรณีที่ นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ทำหนังสือถึง นายเนวิน ชิดชอบ และ ครอบครัวชิดชอบ เพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อการอภิปรายถึงที่ดินเขากระโดง ระหว่างการลงมติไม่ไว้างใจนายกฯ เป็นข้อมูลเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงนั้น
ล่าสุด 29 กันยายน 2568 อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ขอประนามความขี้ขลาดตาขาว ของ นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้สร้างความน่าอับอายให้กับพรรคพรรคประชาชนในเหตุการณ์นี้
นายจุลพงศ์ ได้เคยอภิปรายเรื่องเขากระโดง เอาไว้ประมาณต้นปี 68 ทางพรรคไม่มีใครทราบว่า ต่อมาถูก นายเนวินฟ้องหมิ่นประมาท
ความหวาดกลัว หรือจะความรู้สึกอื่นใดอีกไม่ทราบได้ ทำให้นายจุลพงศ์ตัดสินใจแอบไป ทำหนังสือขออภัยต่อนายเนวินเงียบๆ ไม่บอกกล่าวใคร พร้อมทั้งบริจาคเงินให้ รพ.บุรีรัมย์ 1 หมื่นบาท
สิ่งเลวร้ายที่รับไม่ได้คือ ในหนังสือขอโทษมีเนื้อหาโยนความผิดให้ทีมงานพรรค อ้างว่า ตัวเองเป็นส.ส.ใหม่ไม่รู้เรื่อง ประมาณไร้เดียงสา ตนเพียงแสดงไปตามบทที่ทางพรรคจัดสรรมาให้เท่านั้น
ซึ่งข้อเท็จจริงคือ เนื้อหาต่างๆ ที่ทีมงานช่วยเตรียมให้กับส.ส. เป็นเพียงส่วนสนับสนุนข้อมูล เพื่อทุ่นแรงให้กับผู้อภิปราย เช่น ลำดับเหตุการณ์ วันเวลาวันที่ ความคืบหน้าของประเด็นที่อภิปรายเท่านั้น (เป็น fact) คือทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในประเด็นที่ส.ส. ต้องการนำไปใช้ประกอบการอภิปรายของตนเองเท่านั้น
ผู้อภิปรายเลือกประเด็นที่สนใจจะตรวจสอบเองไม่มีใครบังคับ นำข้อมูลต่างๆ ไปประมวลผลเพื่ออภิปรายด้วยความคิดและดุลยพินิจส่วนตัว ใส่ความถูก/ผิดเอาเองตามจริต อารมณ์และความเชื่อ เลือกใช้ลีลาถ้อยความหนักเบาในการอภิปรายเองทั้งสิ้น
แย่ไปกว่านั้นคือทำหนังสือขอโทษเงียบๆ ไม่แจ้งกับพรรคแล้วยังมากล้าอภิปรายซ้ำด้วยข้อมูลเดิมอีก ให้ถูกฉีกหน้ากลางสภา เสียศักดิ์ศรีและทุเรศมากมาย