เปิดเอกสารลับ ทวี เซ็น เห็นควร ยกฎีกา คำขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ ยึดคำสั่งจำคุก 1 ปี

เปิดเอกสารลับ “ทวี” เซ็นเอง ยกฎีกา ตีตกคำขอ พระราชทานอภัยโทษทักษิณ ยึดแนวคำสั่งศาลฎีกาจำคุก1ปี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามเอกสารลับที่ ยธ0703.41307 เรื่อง นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ถึง นายกรัฐมนตรี
โดยมีรายละเอียด11หน้า และสาระสำคัญ คือ กระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฯ ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยยินยอมเดินทางกลับมารับโทษ และมีคุณงามความดีขณะดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยการดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหลายโครงการ แต่อย่างไรก็ดี
เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ บค 1/2568 ลงวันที่ 9 กันยายน 2568 ให้จำคุก นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฯ 1 ปี จึงเห็นควร ยกฎีกา รายนี้เสีย ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันควร