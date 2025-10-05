ทบ. เผยปล้นทองสุไหงโก-ลก กลุ่มคนร้ายโจรกรรมรถ 2 คัน ก่อนบุกห้างก่อเหตุ ทหารเจ็บ 1 ปลอดภัยแล้ว

ทบ. แจงเหตุคนร้ายใช้อาวุธก่อเหตุบริเวณห้างบิ๊กซี อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ทหารเจ็บ 1 นาย อาการปลอดภัย คาดคนร้ายมีการวางแผนล่วงหน้า ปัจจุบัน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ระหว่างเร่งติดตามมาดำเนินคดีโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีเหตุคนร้าย ใช้อาวุธปืนเข้าปล้นร้านทอง ในห้างบิ๊กซี อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ว่า กองทัพบกได้รับรายงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่าช่วงเวลา 18.29 น. วันนี้ เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ที่อยู่ระหว่างซื้อของภายในห้าง จนได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อคือ สิบเอก บุริศวร์ ระดาชัย ซึ่งปัจจุบันได้นำส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาจากทีมแพทย์ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกส่วน เร่งติดตามเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำมาดำเนินคดีโดยเร็ว เนื่องจากพบว่าผู้ก่อเหตุได้มีการกระทำในลักษณะการวางแผนมาล่วงหน้า
ทั้งการโจรกรรมรถยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุ ได้แก่ รถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแม๊กซ์ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กค 6521 นราธิวาส และรถยนต์กระบะ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน บท 7187 ปัตตานี รวมทั้งการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมในเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุ ทั้งระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณยูเทิร์นหน้าห้างบิ๊กซี พร้อมกับการวางตะปูเรือใบ บนถนนบ้านโต๊ะลือเบ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งคาดว่าเพื่อเป็นการสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากพบเบาะแสของกลุ่มผู้เหตุสามารถแจ้งผ่านทางสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ในทันที
