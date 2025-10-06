เต้น อัดคนทิ้ง ส.ส.กาญจน์ ไปเป็นรมต. ยังส่งลูกสาวชิง กะฟาดเรียบ ลั่นเดี๋ยวพี่น้องเขต 4 ให้คำตอบ

‘เต้น’ ย้ำเดินหาเสียงสนามเมืองกาญจน์ต่อ ลั่น ส.ส.ใหม่อยู่ได้แค่เดือนครึ่งก็ต้องส่ง ชี้ให้พี่น้องที่เลือก พท. มีทางเลือก เหน็บคนที่ออกไปเป็น รมต.อีกพรรค รอพี่น้องเขต 4 ให้คำตอบ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ฐานะผู้ช่วยหาเสียง โพสต์เฟซบุ๊กว่า ยังเดินหน้าในสนามเขต 4 กาญจนบุรี เลือกตั้งวันที่ 19 ต.ค. รู้ผลแล้วกว่า กกต.จะประกาศรับรองก็ประมาณ 1 เดือน ราววันที่ 19 พ.ย. สมัยประชุมนี้ปิดวันที่ 30 ต.ค. เปิดอีกทีน่าจะ 12 ธ.ค. หมายความว่าถ้า กกต.รับรองช่วงเดือน พ.ย. กว่า ส.ส.จากเลือกตั้งซ่อมจะเข้าทำหน้าที่ในสภาคือกลางเดือน ธ.ค. รัฐบาลประกาศจะยุบสภาไม่เกิน 31 ม.ค. เท่ากับ ส.ส.เขต 4 จะอยู่สภาได้ไม่เกินเดือนครึ่ง
ส.ส.คนหนึ่งได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตในนามพรรคเพื่อไทย อยู่มาได้ 2 ปี แอบเอาลูกสาวไปสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเมื่อต้นเดือน ก.ค. ผ่านไป 2 เดือนเจ้าตัวในฐานะ ส.ส.เพื่อไทยไปยกมือให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯ
สมใจแล้วก็ลาออกไปรับเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่ มีเลือกตั้งซ่อมก็ให้ลูกสาวที่สมัครพรรคน้ำเงินรอไว้แล้วมาลงสนาม กะฟาดเรียบทั้งต้นทั้งดอก รัฐมนตรีก็เป็น ส.ส.เขตเข้าสภาได้เดือนครึ่งก็จะเอา
มีคำถามว่าแล้วเพื่อไทยล่ะส่งทำไม ก็เดือนครึ่งเท่ากัน ตอบว่าเพื่อไทยต้องส่ง เพราะพี่น้องเขต 4 เขาให้คะแนนพรรคนี้มาเมื่อ 2 ปีก่อน พอ ส.ส.ลาออกไปอยู่พรรคอื่น ถ้าเพื่อไทยไม่ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมก็เท่ากับทิ้งคนเขต 4 ทิ้งคนกาญจนบุรีที่เคยเลือก จะอยู่กี่วันก็ต้องส่ง เพื่อให้ผู้สนับสนุนพรรคมีทางเลือก
พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช เบอร์ 2 อดีตนายทหารรบพิเศษ ผู้รับใช้ชาติตามแนวชายแดนมายาวนาน คือตัวแทนของพรรคเพื่อไทย
ส.ส.ย้ายพรรคเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ ย้ายแล้วไปเป็นรัฐมนตรีอีกพรรคก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ควรทำหรือไม่ คนเขต 4 กาญจนบุรีจะให้คำตอบ