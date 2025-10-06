อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม ยืนยัน เห็นควร ยกฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ ตาม พ.ต.อ.ทวี

รมว.ยุติธรรม ยืนตามความเห็น “ทวี ”ยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษทักษิณ ต้องติดคุก ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเวลา 1 ปี

จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จ เกี่ยวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับของทางราชการ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.รุทธพลได้ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เห็นควร “ยกฎีกา” ของนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี

