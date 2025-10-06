รมว.ยุติธรรม ยืนยัน เห็นควร ยกฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ ตาม พ.ต.อ.ทวี

รมว.ยุติธรรม ยืนตามความเห็น “ทวี ”ยกฎีกาพระราชทานอภัยโทษทักษิณ ต้องติดคุก ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นเวลา 1 ปี
จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จ เกี่ยวกับกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชั้นความลับของทางราชการ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.รุทธพลได้ยืนยันตามความเห็นเดิมของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เห็นควร “ยกฎีกา” ของนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี
- เปิดเอกสารลับ ทวี เซ็น เห็นควร ยกฎีกา คำขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ ยึดคำสั่งจำคุก 1 ปี
- เปิดขั้นตอน-หลักเกณฑ์ ทักษิณ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะราย ครั้งที่2
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดข้อสังเกตอัยการตรวจร่างสัญญาแก้ไขไฮสปรีด3สนามบิน รัฐเสียเปรียบอื้อ
- สุจิตต์ วงษ์เทศ : ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ ‘แตกหัก’ ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย
- สุชาติ ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ ร่วมแก้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ไปเขาเขียว เยี่ยม หมูเด้ง-กิงก่องแก้ว
- ประเดิม! 3 นักวิทย์ คว้าโนเบลการแพทย์ จากการค้นพบ ภาวะทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย