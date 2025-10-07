บวรศักดิ์ ยังไม่เห็นหนังสือ เห็นควรยกฎีกา ทักษิณ ขอพระราชทานอภัยโทษ ขอแจงสื่อวันอื่น

‘บวรศักดิ์’ ถือฤกษ์วันออกพรรษา สักการะองค์เทพนรสิงห์-ศาลพระภูมิ-ศาลตาศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ เป็นสิริมงคล ก่อนเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปาฐกถาธรรม เผยขอดูเอกสารปม ‘ทักษิณ’ ยื่นฎีกา ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ก่อนแจงสื่อ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้นิมนต์พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร และคณะ, พระชินวงศวชิรเวที (เจ้าคุณเตชินท์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวม 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ที่ห้องทำงานชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล
ต่อมาเวลา 08.43 น. นายบวรศักดิ์ พร้อมคณะ ถวายเครื่องสักการะ บายศรี พวงมาลัยดอกไม้ ไหว้องค์นรสิงห์จำลอง จากนั้นสักการะศาลพระภูมิ ศาลตาศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล พร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้ ผลไม้ ขนมหวาน เป็นเครื่องบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบุตรสาวร่วมสักการะศาลพระภูมิด้วย
หลังจบพิธี นายบวรศักดิ์กล่าวชวนผู้สื่อข่าวไปชมร้านกาแฟของบุตรสาว “BEHIND THE BAR” ที่นำมาเลี้ยง ครม. รวมถึงสื่อมวลชน โดยสั่งเมนูคาราเมลมัคคิอาโต ซึ่งเป็นเมนูประจำตัว หวานน้อย เพราะเป็นเบาหวาน ผู้สื่อข่าวจึงกล่าวแซวว่า เพราะเป็นคนหวานแล้วหรือเปล่า นายบวรศักดิ์หันมาตอบผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า จะพยายาม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็นนายบวรศักดิ์จะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปาฐกถาธรรม โดยนิมนต์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นถวายฎีกาเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษ นายบวรศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ที่จะต้องดำเนินการตามปกติ
เมื่อถามว่า ได้เห็นหนังสือที่ รมว.ยุติธรรมตอบกลับมาที่ สลค.แล้วหรือยัง นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่เห็น ส่วนที่ถามเรื่องยกฎีกานั้นขอไปดูเอกสารก่อนแล้วจะให้รายละเอียดในวันอื่น โดยจะคุยกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนว่าจะให้สัมภาษณ์ในวันใด ในแต่ละสัปดาห์