โรม ย้อนธรรมนัส ไหนบอกอย่าปากกล้าขาสั่น แต่ไม่มาแจงกมธ. ลั่นเก็บข้อมูลปราบแก๊งคอล ตายยกรัง

‘โรม’ ย้อน ‘ธรรมนัส’ ไหนบอกว่าอย่าปากกล้าขาสั่น แต่ตัวเองกลับไม่กล้าเผชิญหน้าความจริง เข้าแจง ‘กมธ.มั่นคงฯ’ ปม ‘เบนจามิน’ ยันเก็บข้อมูลปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบบตายยกรัง ลั่นไทยกำลังเจอปัญหาทุนเทายึดชาติ
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะมีการเชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาชี้แจงใน กมธ.เกี่ยวกับเรื่องนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือเบน สมิธ โดย ร.อ.ธรรมนัสยืนยันว่าจะไม่มาว่า ตอนนี้สับสนว่าควรจะเชื่อ ร.อ.ธรรมนัสเรื่องอะไรบ้าง เนื่องจากพูดหลายอย่าง และมองว่า ร.อ.ธรรมนัสน่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพ และล่าสุดเล่นใหญ่บอกว่าจะฟ้องตน แต่ตนยืนยันว่าไม่ได้อยากถูกฟ้อง แต่หลังจากนั้นคนที่ตัดสินใจมาฟ้องจริงๆ โดยใช้ทีมงานของ ร.อ.ธรรมนัส คือนายเบนจามิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
นายรังสิมันต์กล่าวว่า ก่อนหน้านั้น ร.อ.ธรรมนัสก็ะบุว่าพร้อมมาให้ข้อมูลกับ กมธ. เช่นเดียวกับทนายความของ ร.อ.ธรรมนัสเอง แต่ไปๆ มาๆ ทราบข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสไม่มาแล้ว จะส่งทนายความมาเอง ย้ำว่าตอนนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะเชื่อ ร.อ.ธรรมนัสอะไรได้บ้าง และไม่ค่อยมั่นใจว่า ร.อ.ธรรมนัสมีเครดิตอะไรในการที่จะให้ความเห็นหรือไม่ เพราะในเมื่อวันนี้พูดอย่าง วันถัดมาก็พูดอย่าง เป็นคนที่ตนมองว่าเชื่อถือได้ยาก
“ต้องตั้งคำถามไปยัง ร.อ.ธรรมนัสว่าไหนบอกว่าอย่าปากกล้าขาสั่นแล้วกัน แต่ตอนนี้ตกลงแล้ว ร.อ.ธรรมนัส ไม่กล้าที่จะมาเผชิญหน้ากับความจริง และในวันที่ 9 ตุลาคม ผมจัดเวลาสำหรับการสอบข้อเท็จจริงจาก ร.อ.ธรรมนัสค่อนข้างน้อย แค่ 1 ชม. คือช่วงเวลา 11.30 น. ไม่เกิน 12.00 น. และเข้าใจว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีและรองนายกฯคงมีภารกิจจำนวนมากมาย แต่การที่มาชี้แจงกับ กมธ.ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ มีรัฐมนตรีหลายคนที่เคยมาชี้แจงกับ กมธ. แต่ทำไม ร.อ.ธรรมนัสไม่กล้ามาเผชิญกับความจริง และท่านควรมาชี้แจงให้ชัดเจนกับสื่อมวลชน” นายรังสิมันต์กล่าว
นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า วันที่ 9 ตุลาคม ตนได้เตรียมไว้หลายเรื่อง ทั้งเรื่องนายเบนจามิน เรื่องอาคารของกัมพูชาที่ล้ำเข้ามาในจังหวัดตราด โดยยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับนายเบนจามิน แต่ยืนยันว่าเราจะสอบเรื่องของนายเบนจามินแน่นอน โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อมาดูในเรื่องของเส้นเงิน เนื่องจากหลักฐานที่สำคัญที่สุดในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือเส้นทางการเงินว่าจะเข้าเงื่อนไขการเอาผิดได้หรือไม่
นายรังสิมันต์กล่าวว่า เชื่อว่าเมื่อสอบข้อเท็จจริงไปเรื่อยๆ จะมีขั้นตอนทางกฎหมายในการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานเอาผิดทางกฎหมายที่จะตามมา แต่วันนี้พยามใช้กลไกกรรมาธิการสอบข้อเท็จจริงให้ครบและมัดแน่นที่สุด ยืนยันว่าจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด
เมื่อถามว่า ข้อมูลขณะนี้เพียงพอที่จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้หรือไม่ นายรังสิมันต์กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเรียกข้อมูลทั้งหมด และเห็นว่าการที่ทีมงานของ ร.อ.ธรรมนัสในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดี เช่น นายเบนจามิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฯฮุน เซน ที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นคนแนะนำให้กับ ร.อ.ธรรมนัสรู้จักกันมานานเป็นปี และมีการจัดที่ปรึกษาดูแลนายเบนจามินในเรื่องธุรกิจ ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนอมินี ดังนั้น ต้องสอบกันต่อไป เพราะธุรกิจหลายอย่างที่เชื่อมโยงไปถึงนายเบนจามินฟังดูแล้วคล้ายนอมินี ยืนยันที่จะให้ความเป็นธรรมมากที่สุดและเรียกข้อมูลมาสอบ
“ตอนนี้อยากจะเก็บข้อมูลและนำไปสู่ที่เรียกว่าตายยกรัง เอาให้เป็นลักษณะแบบนั้น สาวถึงใคร เจอใคร ดำเนินการอย่างแน่นอน ไม่ต้องห่วง บางคนบอกว่าเรื่องนี้มีมูลหรือไม่ เรื่องนี้เต้าข่าวหรือไม่ เอาข่าวมาเล่นไม่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ ไม่เป็นไร รอดู ผมค่อนข้างมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับมามันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่ใช่แค่หยุดที่คุณธรรมนัส ผมอยากใช้ประโยคนี้ เรื่องนี้มันใหญ่มาก เป็นเรื่องที่อยากให้สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสำคัญ” นายรังสิมันต์กล่าว
นายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่า วันนี้สิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือทุนเทากำลังจะยึดชาติเรา นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุนสีเทาทั้งหลายกำลังจะยึดประเทศของเราผ่านธุรกิจ ผ่านบริษัทที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ ในเรื่องนี้แทนที่จะกล่าวหาคนที่เปิดโปง มากล่าวหาตน ย้อนถามว่าหากมองไปรอบตัวไม่รู้สึกถึงความผิดปกติเลยใช่หรือไม่ว่าประเทศของเราเต็มไปด้วยเรื่องสีเทา เรื่องสี เรื่องของคนไม่สมควรอยู่ในประเทศนี้ แต่สามารถเข้ามาอยู่ในประเทศแล้วยึดธุรกิจของคนไทย
“ถ้าพวกคุณไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ ต้องส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่ายังมีจิตสำนึกกันหรือเปล่า แต่ถ้ารู้สึกว่าวันนี้ประเทศกำลังเผชิญกับภัยอันตรายขนาดนี้ แล้วผมในฐานะที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ ผมคิดว่าเราควรสนับสนุนกันและกัน” นายรังสิมันต์กล่าว
เมื่อถามว่า ยังยืนยันที่จะเดินหน้าหรือไม่แม้ว่าจะมีการฟ้องปิดปาก นายรังสิมันต์กล่าวว่า ไม่มีความลำบากใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย เพราะรู้ว่าตนกำลังทำอะไร การที่ตนเอ่ยชื่อตรงๆ เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ให้ได้รู้กันว่าคนที่ออกมาแฉเรื่องทุนสีเทา สุดท้ายพวกทุนเทาจะมีมาตรการเรื่องนิติสงคราม จะยืนยันเพื่อปกปิดปากตนสำเร็จ ก็ให้รู้กันไปว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องแบบนี้สุดท้ายจะได้รับผลเสียหายเอง
เมื่อถามว่า จะสามารถเปิดเผยกระบวนการเหล่านี้ได้สำเร็จหรือไม่ นายรังสิมันต์กล่าวว่า จะทำอย่างเต็มที่ ส่วนจะสำเร็จหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ตนคนเดียว แต่อยู่ที่คนอยู่ในกระบวนการยุติธรรม คนที่อยู่ในรัฐบาล คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนตัวในฐานะ ส.ส.และ กมธ.ยืนยันทำอย่างดีที่สุด