ทร.เร่งสอบ สาเหตุเครื่องบินล้อไม่กาง ขวางรันเวย์ภูเก็ต ทอท.เผย 3 ชม. กระทบ 53 เที่ยวบิน

กองทัพเรือ แจงเหตุ เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลประสบเหตุล้อไม่กาง ขณะลงจอดสนามบินนานาชาติภูเก็ต นักบินปลอดภัย ทอท.เผย 3 ชม. กระทบ 53 เที่ยวบิน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 11.00 น. เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแบบ T337 สังกัด หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 3 ประสบเหตุล้อไม่กาง ขณะลงจอดบริเวณสนามบินนาชาติภูเก็ต ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า ขณะนำเครื่องบินลงจอด นักบินตรวจพบว่าล้อกางไม่สมบูรณ์ จึงปฏิบัติตามคู่มือในการลงจอดฉุกเฉินเพื่อลดความเสียหายของอากาศยาน ในขณะที่นักบินได้รับความปลอดภัย ขณะนี้เครื่องบินกีดขวางอยู่บนทางวิ่งของสนามบิน (รันเวย์) ส่งผลให้กระทบตารางการบินทั้งขาเข้าและขาออก
กองทัพเรือร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตกำลังเร่งรัดการเคลื่อนย้ายอากาศยานเพื่อไม่ให้กีดขวาง ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ กองทัพเรือจะสอบสวนหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก กองทัพเรือต้องขออภัยต่อผู้มาใช้บริการสนามบินในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ด้วย
สำหรับเครื่องบิน T337 หรือที่รู้จักในชื่อ Cessna 337 Skymaster ผลิตโดยบริษัทหลักคือ Cessna ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอากาศยานจากสหรัฐอเมริกา ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในบทบาทการควบคุมอากาศยานหน้า (FAC) โดยกองทัพอากาศสหรัฐ ในช่วงสงครามเวียดนาม
สำหรับเครื่องที่ประสบอุบัติเหตุ หมายเลข 1316 รุ่น SP เข้าประจำการในกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2526 มีอายุราชการ 42 ปี
- เครื่องบินทหารล้อไม่กาง ระหว่างลงจอด ค้างบนรันเวย์สนามบินภูเก็ต ประกาศปิดทางวิ่งชั่วคราว
- เกือบ 40 ไฟลต์ป่วน เหตุเครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์ภูเก็ต ทร.ขออภัย เร่งย้ายออก
ขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) ชี้แจงความคืบหน้ากรณีอากาศยานทหารขัดข้องบนทางวิ่ง ณ เวลา 14.00 น. โดย ทภก.ร่วมกับกองทัพเรือดำเนินการใช้รถดันถอยอากาศยานเพื่อทำการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่ง และจะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของทางวิ่งเพื่อเปิดใช้งานต่อไป คาดว่าจะทำการเปิดใช้ทางวิ่งได้ในเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. มี 53 เที่ยวบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินลงท่าอากาศยานภูเก็ตได้ จำนวน 21 เที่ยวบิน
2.เที่ยวบินที่ไม่สามารถทำการบินออกจาก ทภก.ได้ จำนวน 32 เที่ยวบิน
ทภก.ขอให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้า-ออกระหว่างเวลา 11.00-15.00 น. ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรง
ทภก.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้