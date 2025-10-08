ส.ส.กานต์ เข้ากระทรวงเกษตรฯ ถ่ายรูปคู่พ่อกุ่ย ยินดีพ่อมีที่ยืน รับตำแหน่ง กุนซือธรรมนัส
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ หรือ กานต์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ยินดี นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ อดีตส.ส.อุบลราชธานี บิดา หลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรูปคู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้
ความสุขของพ่อ ก็คือ ลูกยินดีด้วย ค่ะ
ลูกสาว ยินดี ในวันนี้ ที่พ่อมีที่ยืน
วันที่พ่อได้ทำในสิ่งที่อยากทำ (เรื่องเกษตร)
ขอบพระคุณทุกคนที่ให้โอกาส พ่อ ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ
เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย
ยินดีกับตำแหน่งใหม่
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลูก ขอเป็นกำลังใจให้ แม้ ใครจะว่าอย่างไร
พ่อก็คือ ตัวอย่างที่สุด ของความอดทน ^^
#ราคาวัวต้องดีขึ้น
#ราคาสินค้าเกษตรต้องดีขึ้น
