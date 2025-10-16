ฐปนีย์ ให้กำลังใจ ‘ส.ว.อังคณา’ ชี้จากโรฮิงญาถึงกัมพูชา การปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่โลกสวย

10 ปีสังคมไทยกลับมาที่เดิม ฐปนีย์ ให้กำลังใจ ‘ส.ว.อังคณา’ ชี้จากกรณีโรฮิงญาถึงกัมพูชา สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่โลกสวย ขอรักชาติได้แต่อย่าลืมความเป็นมนุษย์
ส.ว.อังคณา – กรณีที่ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ห่วงการปล่อยให้อินฟลูเอ็นเซอร์ หรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทำการเพื่อสร้างความกดดันหรือความหวาดกลัว อย่างการเปิดเสียงผี เสียงโหยหวย ในช่วงความขัดแย้ง-สงคราม อาจเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาล โดยเฉพาะ รมต.ต่างประเทศ ในการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันนั้น ภายหลังพบว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น
- ส.ว.อังคณา ห่วงรัฐบาลทำงานยาก หลังปล่อยอินฟลูฯ เปิดเสียงหลอนข่มขวัญกัมพูชา
- อังคณา ห่วงละเมิดสิทธิฯ ยันไม่ได้เข้าข้างเขมร แค่แปลหนังสือ กสม.กัมพูชา ถึง UN
- นักสิทธิสตรี แถลงการณ์ ยืนเคียงข้าง ‘อังคณา’ ย้ำสันติภาพไม่เกิดจากความเกลียดชัง
- ผู้รายงานพิเศษแห่ง UN ห่วงสวัสดิภาพ อังคณา หลังมีการขู่เอาชีวิต ชี้ต้องได้รับการปกป้อง มิใช่ถูกประณาม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา น.ส.ฐปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวคนดัง ได้โพสต์ข้อความถึง นางอังคณา ความว่า “จากโรฮิงแยม ถึง พี่อังคณา นีละไพจิตร ตั้งต้นแบบนี้ เพราะไม่เคยลืมว่า เมื่อ 10 ปีก่อน ที่แยมทำข่าวโรฮิงญา จนถูกเรียกว่า ‘โรฮิงแยม’ ก็เจอสถานการณ์เดียวกันกับที่พี่อังกำลังเจอในวันนี้จากกรณีกัมพูชา ผ่านมา 10 ปี คิดว่าสังคมไทย จะเข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มากกว่านี้ แต่เหมือนกลับมาที่เดิม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่อัง จนถึงขั้นเรียกร้องให้ปลดจาก สว.หรือการตั้งคำถามของสื่อ ว่าทำไมไม่เรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ แยมอยากให้เราหันมาทำความเข้าใจกันใหม่ค่ะ
จากคนที่เคยถูกกล่าวหาด้วยถ้อยคำรุนแรง เพราะการออกมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชน จริงๆ พี่แยมใช้เวลาช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทำงานอย่างหนัก เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า การทำข่าวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน การเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร เราไม่ได้โลกสวย และการทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่รักชาติ ไม่ได้ขายชาติ แต่บางเรื่องต้องยืนหยัดในหลักการ ต้องกล้าพูดในสิ่งที่อาจเห็นต่างจากคนส่วนใหญ่ เพื่อให้สังคมได้เห็นอีกมุมมอง
กรณีนี้ไม่มีใครถูกผิดไปทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณกัน จอมพลังที่ทำสิ่งต่างๆด้วยความหวังดี ซึ่งเราต่างขอบคุณในความทุ่มเทนั้น แต่เราก็ต้องยอมรับว่าการกระทำบางอย่างอาจมีคนไม่เห็นด้วย เราก็ต้องรับฟัง กรณีพี่อัง เมื่อมีคนไม่เห็นด้วยก็ต้องรับฟัง
เราต้องรับฟังและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แยมผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาแล้ว ช่วงเวลาที่ถูกไล่ล่าแม่มด ถูกกล่าวหาใส่ร้ายโจมตี ซึ่งช่วงชีวิตในการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของพี่อัง ก็เจอมามากมายเช่นเดียวกัน แต่พี่อังก็ต่อสู้ และยืนหยัดที่จะพูด
อยากให้กำลังใจพี่อังค่ะ ในขณะเดียวกัน เราก็ให้กำลังใจและขอบคุณทุกคน ทหาร เจ้าหน้าที่ อินฟู ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติ เพื่อรักษาอธิปไตย แต่เราอย่าลืมความเป็นมนุษย์กันเลยค่ะ อย่าให้เราต้องมาไล่ล่ากันเองเลยค่ะ เพราะพี่อังก็บอกทุกคนแล้วว่าพี่อังก็รักชาติเหมือนทุกคน พี่แยมก็เช่นเดียวกัน เราต่างก็รักชาติกันทุกคน
เราพักหายใจลึกๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชน หยุดกระพือเรื่องนี้ แล้วหันมานำเสนอข่าวที่เป็นแก่นสารของปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ปัญหาสแกมเมอร์ รวมถึงการหาแนวทางเพื่อจะหาทางออก สร้างสันติภาพร่วมกันดีกว่าไหมคะ ด้วยรักและปราถนาดีค่ะ”