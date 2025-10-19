เรียลไทม์ นับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ภูมิใจไทยขึ้นนำ เพื่อไทยตามมาติดๆ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย กกต.กาญจนบุรี มีการรายงานผลแบบเรียลไทม์ (คลิก)
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 ราย
หมายเลข 1 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือดรีม จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.)
หมายเลข 2 พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือบิ๊กเลน จากพรรคเพื่อไทย (พท.)
โดยเขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม และอำเภอหนองปรือ มีหน่วยเลือกตั้ง 254 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคาดว่าน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 21.00 น.
ผลการเลือกตั้ง ณ เวลา 18.00 น. นับเสร็จแล้ว 16 หน่วย จาก 254 หน่วย
หมายเลข 1 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือดรีม จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ 2,161 คะแนน
หมายเลข 2 พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือบิ๊กเลน จากพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ 1,520 คะแนน
เวลา 18.10 น. นับเสร็จแล้ว 25 หน่วย จากทั้งหมด 254 หน่วย หมายเลข 1 น.ส.วิสุดา ยังคงนำอยู่ ได้ไปแล้ว 3,923 คะแนน ขณะที่ พล.อ.ชินวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 2,331 คะแนน