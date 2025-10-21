ศุภณัฐ ชี้ถูกเอาผิดหมิ่น หวังปิดปาก ยันเผยข้อมูลเป็นประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้บอกเป็นสแกมเมอร์

‘ศุภณัฐ’ ยันแค่แชร์ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ มองโพสต์ไม่ได้ระบุเป็นบริษัทสแกมเมอร์ แต่เป็นการไปคาดเดาต่อ มองเป็นการฟ้องปิดปาก หลัง ‘ซิโน-ไทย’ แจ้งเอาผิดหมิ่นประมาท
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ยื่นฟ้องตน และ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากการโพสต์ข้อความที่เชื่อมโยงว่า บริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในอาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ว่า รับทราบจากข่าวที่มีการนำเสนอ แต่รายละเอียดการแจ้งความยังไม่ทราบ
ส่วนจะมีการนำเดินการอย่างไรต่อหรือไม่นั้น นายศุภณัฐกล่าวว่า คงต้องดูรายละเอียดก่อน แต่เราไม่ได้มีความตั้งใจในการไปหมิ่นประมาท เป็นการแชร์แค่ว่าบริษัทหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารซิโน-ไทย แค่นั้น ส่วนจะเป็นบริษัทสแกมเมอร์หรือไม่ตนก็ไม่ได้ระบุในโพสต์ แต่มีการไปคาดเดากันต่อ
เมื่อถามว่า ข้อมูลที่เปิดเผยได้มาจากไหน นายศุภณัฐกล่าวว่า เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยทั่วไปอยู่แล้ว ทุกบริษัทที่จดแจ้งในประเทศไทยต้องแจ้งข้อมูลที่ตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ถือเป็นข้อมูลทั่วไปที่มีการนำเสนอ
- ส.ส.แบงค์ เปิดที่ตั้งบริษัท ปริ๊นซ์ อินเตอร์ฯ อยู่อาคารซิโน-ไทย แนะรีบเลิกสัญญาเช่า
- ซิโน-ไทย เอชทีอาร์ ส่งทนายแจ้งความ ศุภณัฐ-รักชนก เอาผิดหมิ่นประมาท ย้ำไม่เกี่ยวข้อง ปรินซ์อินเตอร์ฯ
เมื่อถามว่า การที่บริษัทซิโน-ไทย ฟ้องถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ นายศุภณัฐกล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทซิโน-ไทย ด้วยซ้ำ เพราะเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าควรยกเลิกสัญญากับบริษัทนี้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวที่โยงให้มีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ เพื่อความไม่เสื่อมเสีย จึงออกมาเรียกร้องให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทเสียด้วยซ้ำ ในข้อมูลที่ตนโพสต์เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ส่วนตัวมองว่าเป็นการฟ้องปิดปาก
เมื่อถามว่า การฟ้องในครั้งนี้จะมีกระแสตีกลับไปยังบริษัทซิโน-ไทย หรือไม่ นายศุภณัฐกล่าวว่า สังคมค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์บริษัทค่อนข้างเยอะว่าไม่ควรมีการแจ้งความ หากจะแจ้งควรแจ้งความผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรง คือบริษัทที่เช่าตึก
เมื่อถามว่า มีข้อมูลพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลหรือไม่ นายศุภนัฐกล่าวว่า เราพร้อมอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เข้าใจว่ายังอยู่ในขั้นของการแจ้งความ ซึ่งเรื่องอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้
เมื่อถามถึงข้อมูลที่มีบริษัทมีความเชื่อมโยงเลยหรือไม่ นายศุภณัฐกล่าวว่า มีหลายข้อสังเกตที่ตนตั้งประเด็นไปแล้ว บริษัทใหญ่ต่างประเทศเองก็มีการระบุว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเครือข่าย ทางสื่อเองก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ในปัจจุบันอาจไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว ถ้าทางบริษัทชี้แจงได้ก็ดีว่าในอดีตมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เมื่อถามว่า จะมีการใช้กลไกสภาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือไม่ โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภณัฐกล่าวว่า ไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องเจาะจงกับนายกฯ แต่หากมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องใช้คงต้องเรียกมา ท่านอื่นก็สามรถมาชี้แจงได้ หากนายกฯมาชี้แจงคงเป็นขั้นนโยบายว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน รัฐบาลได้พยายามเต็มที่แล้วหรือไม่
“รัฐบาลควรตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่ใช่แค่ตัวบริษัทเท่านั้น ต้องตรวจสอบกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทั้งคนเก่าและคนปัจจุบัน หรือธุรกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การธุรกิจนี้ได้รายได้มาจากไหน มาจากใคร และมีรายจ่ายอย่างไรบ้าง” นายศุภณัฐกล่าว
เมื่อถามว่า จะเดินหน้าต่อหรือไม่ เพราะ ส.ส.ของพรรคประชาชนเองก็ถูกบริษัทเอกชนฟ้องปิดปากหลายกรณี นายศุภณัฐกล่าวว่า คงต้องเดินหน้าต่อ เพราะถ้ามองว่าเป็นการฟ้องปิดปากเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว เรื่องหมิ่นประมาทก็คือหมิ่นประมาท ต้องดูในรายเอียด เราพยายามนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้ได้มากที่สุด