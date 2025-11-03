ทบ.ยันถอนอาวุธหนัก ไม่กระทบดูแลอธิปไตย ทหาร-อาวุธยิงระยะใกล้ยังอยู่ แจ้งชาวบ้านทราบแล้ว

โฆษก ทบ. แจงถอนอาวุธหนักพ้นแนวชายแดน ไม่กระทบดูแล ปชช.ในพื้นที่ ยันมีทหาร-อาวุธยิงระยะสั้น ปกป้องอธิปไตยอยู่ ทำความเข้าใจชาวบ้านแล้ว ยันดูแล 18 เชลยศึกตามหลักสากล พร้อมปล่อยตัวหากเขมรลดระดับความเป็นปฏิปักษ์ต่อไทยและทำตาม 4 ข้อตกลง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก (ทบ.) กล่าวถึงการถอนอาวุธที่เป็นอาวุธยิงระยะไกลออกจากพื้นที่ชายแดนก่อนว่า เพราะเป็นอาวุธที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
ส่วนข้อกังวลของประชาชนในการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดนว่าหากเกิดเหตุความไม่สงบจะสามารถดูแลป้องกันชายแดนได้หรือไม่ พล.ต.วินธัยยืนยันว่า กำลังทหารตามแนวชายแดนยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแค่ถอนอาวุธและระบบยิงบางส่วนเท่านั้น อาวุธยิงสนับสนุนในระยะใกล้ที่ใช้ปกป้องอธิปไตยของแต่ละหน่วยยังมีอยู่ เรื่องนี้มีการแจ้งชาวบ้านและมีการประสานอย่างใกล้ชิด ซึ่งชาวบ้านทราบ ไม่ได้ตื่นตระหนก และมีความเชื่อมั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปไหน มีการเปลี่ยนแค่หน่วยที่อยู่ระยะหลังจากหน้าแนวชายแดนเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบอะไร
- อนุทิน ลั่นไม่ยอม หากกัมพูชาขวางเก็บกู้ทุ่นระเบิด ขอให้เชื่อมั่นกองทัพ ปมถอนอาวุธกลับลพบุรี
- โฆษกกลาโหม แจงไทยแค่ถอนอาวุธหนัก ไม่ได้ถอนกองกำลังป้องกันชายแดน
ส่วนการดูแลเชลยศึกทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่นั้น พล.ต.วินธัยกล่าวว่า การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้คือ ICRC ก็เดินทางไปเยี่ยมเป็นประจำอยู่แล้ว เรื่องนี้ก็ไม่มีเสียงสะท้อนอะไรที่น่ากังวล
ส่วนที่กัมพูชาพยายามกดดันให้มีการปล่อยตัวทหารทั้ง 18 คนนั้น พล.ต.วินธัยระบุว่า เงื่อนไขยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตาม 4 ข้อที่ให้ไว้ หากมีการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความจริงใจ ทำให้ระดับของการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันลดลงก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข สามารถทำได้ และช่วงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
เมื่อถามว่าการมีเชลยศึก 18 คนอยู่ไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง พล.ต.วินธัยระบุว่า ทุกอย่างเราทำตามกติกาสากล หากพูดถึงประโยชน์ที่เราจับต้องได้มันไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ในมาตรฐานและกติกาสากล
ส่วนที่มีข่าวว่าจะคืนเชลยศึกทั้ง 18 คนในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พล.ต.วินธัยระบุว่า ต้องติดตามกันต่อไป