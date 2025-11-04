อัครวัฒน์ แจงบ้านใหญ่อัศวเหม ยังเป็นสมาชิกพปชร. ยังไม่ชัด จะลาออก ย้ายซบเพื่อไทยหรือไม่

อัครวัฒน์ แจงบ้านใหญ่อัศวเหม ยังเป็นสมาชิกพปชร. ยังไม่ชัด จะลาออก ไปเปิดตัวร่วมงานกับเพื่อไทยหรือไม่
จากกรณีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า วันที่ 7 พฤศจิกายน จะเปิดตัวผู้สมัครประมาณ 20 คน ส่วนบ้านใหญ่จาก จ.สมุทรปราการนั้น จะยังไม่มีการเปิดตัวในวันที่ 7 พ.ย.นี้ แต่มีการพูดคุยกันในระดับหนึ่ง สำหรับบ้านใหญ่อื่นๆ เช่น นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะยังไม่มีการเปิดตัวเช่นกัน เนื่องจากยังมีข้อจำกัดบางอย่างนั้น
- เพื่อไทย เตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่ อัศวเหม จับตาช่วง 7 พ.ย.หรือไม่ ชี้แม้ไม่คุยกับปชน. ก็ยื่นซักฟอกได้
- ‘ประเสริฐ’ เผย 7 พ.ย.นี้ ยังไม่เปิดตัวบ้านใหญ่สมุทรปราการ แต่คุยกันในระดับหนึ่งแล้ว
เมื่อเวลา 13.08 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามไปยัง นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ได้รับการเปิดเผยว่า ปัจจุบันบ้านใหญ่ยังเป็นสมาชิกของ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จึงไม่สามารถกล่าวถึงหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจับมือกับพรรคการเมืองอื่นได้ในขณะนี้
หากจะมีการร่วมมือกับพรรคอื่นจริง จำเป็นต้องลาออกจากพรรคพลังประชารัฐก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ในเรื่องดังกล่าว