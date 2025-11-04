โฆษก พท. ย้อน ‘อนุทิน’ บอกไม่รู้จัก ซัดแต่คนในภท.รู้จักสแกม จนมีคนเสนอ 40 ล. จี้แถลงผลสอบไชยชนก

โฆษก พท.ย้อน ‘อนุทิน’ นายกฯ ไม่รู้จักผมไม่เป็นไร แต่คนในพรรคฯ ของนายกฯ รู้จักแก๊งคอลฯ -สแกมเมอร์ จึ้แถลงผลสอบ “ไชยชนก” ปมติดสินบน 40 ล้าน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวสอบถามนายกฯ ที่ตนเองตำหนิการปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาลยังล่าช้า แต่นายกฯตอบผู้สื่อข่าวกลับว่า ไม่รู้จักโฆษกพรรคเพื่อไทยว่า
“แม้นายกฯจะไม่รู้จักตนก็ไม่เป็นไร แต่คนในพรรคของนายกฯ รู้จักกับสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ จนมีผู้มานำเสนอสินบนให้ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 40 ล้านบาท ซึ่งนายกฯพอจะรู้จัก และเปิดชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันใจประชาชนได้หรือไม่”
ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลออกมาแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แฉว่าถูกแก๊งสแกมเมอร์เสนอสินบน 40 ล้านต่อเดือน แลกกับการไม่ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เคยบอกว่าจะมาสรุปผลภายในสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมขยายผลจับกุมไปยังต้นตอด้วย
