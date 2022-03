Book Journey การเดินทางที่ไม่สิ้นสุด ปักหมุด บูธมติชน A16 งานสัปดาห์หนังสือฯ สถานีกลางบางซื่อ

นับถอยหลังอีกแค่ราว 24 ชั่วโมงข้างหน้า

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ณ สถานีกลางบางซื่อ จะเปิดหวูดอย่างเป็นทางการ เชิญชวนให้นักอ่านและนักอยากอ่านเดินทางมาเลือกสรร จับจ่าย จับจองหนังสือหลากหลายจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่รวมตัวอย่างคับคั่ง ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม-พุธที่ 6 เมษายนนี้

ปักหมุดอย่าให้หลุดจากโลเกชั่น บูธ A16 ฐานที่มั่น สำนักพิมพ์มติชน ชั้น 1 (G-Floor) ทางเชื่อมต่อ MRT สถานีกลางบางซื่อ มองหาบูธสวยสะดุดตาจากภาพถ่ายของ พิชัย แก้ววิชิต ผู้ผันตัวจากวินจักรยานยนต์เป็นช่างภาพอย่างเต็มภาคภูมิ ศิลปินรับเชิญในโปรเจ็กต์ Matichon X Phichai Keawvichit ภายใต้ธีม Book Journey การอ่านคือการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุด

ชวนออกเดินทางเข้าไปในตัวตน ความคิด และภาพถ่าย

“สำหรับสถานีกลางบางซื่อ ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้วางแผนไว้ว่าอยากได้ภาพแบบไหน แต่มันเป็นเรื่องของ แรกพบ คือการที่เราไปเจอสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาในแต่ละที่ ดังนั้นสถานีกลางบางซื่อก็จะเป็นผลงานภาพอีกชุดหนึ่งคาแร็กเตอร์หนึ่งถ้าถ่ายที่อื่นแล้วก็จะไม่มีทางได้แบบนี้” พิชัยเล่าถึงการถ่ายภาพด้วยการเดินทางของตัวเอง จากสถานีกลางบางซื่อแห่งใหม่อันโอ่อ่าทันสมัย เรื่อยไปถึงสถานีรถไฟบางซื่อที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ได้ผลงานเรียบง่ายที่สื่อความหมายลึกซึ้งเหนือถ้อยคำ

6 เล่มใหม่ ไฮไลต์หลากมิติ

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง เรื่อง ‘โซเชียล’

ท่ามกลางหนังสือมากมายของสำนักพิมพ์มติชนที่เข้มข้นด้วยคุณภาพในทุกหน้ากระดาษ พิเศษสุดในงานสัปดาห์หนังสือครั้งนี้มี 6 เล่มใหม่ที่ต้องขีดเส้นใต้ให้จับจอง จะเปิดอ่านทันทีหรือเก็บไว้ในกองดองก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ไม่ว่าจะเป็น ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี ผลงาน เทพ บุญตานนท์ หนักแน่นครบเครื่องเรื่องประวัติศาสตร์ อ่านภารกิจทางการทหารหลังการปฏิรูปประเทศให้เป็น ‘สมัยใหม่’ ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง พ.ศ.2500

จากนั้นขยับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่ายในเล่ม เล่นแร่แปลภาพ ของ นักรบ มูลมานัส ศิลปินคอลลาจผู้มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ ชวนมาอ่านประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่าย ร้อยเรียงปะติดปะต่อเรื่องราวสยาม-ตะวันตก พิมพ์ 4 สียกเล่ม ดื่มด่ำความงามเต็มอารมณ์ ตั้งคำถามถึง ‘ความจริง’ ในภาพถ่าย ค้นหานัยยะที่ซุกซ่อนในรอยต่อยุคแสวงหาความศิวิไลซ์ในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา

เรือนกาย ผู้คนในอิริยาบถต่างๆ กระทั่งวัตถุและสถาปัตยกรรมที่ต้องถอดรหัส

อีกเล่มที่หลายคนรอคอย โดยเฉพาะแฟนคลับ ปิยบุตร แสงกนกกุล แห่งคณะก้าวหน้า อดีตอาจารย์รั้วธรรมศาสตร์ผู้ก้าวสู่สมรภูมิการเมือง นำเสนอ ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส หนังสือรวมบทความบอกเล่าการปฏิวัติฝรั่งเศสผ่านรากฐานความคิด ปรัชญาการเมือง และอุดมการณ์ของนักปฏิวัติในประเด็นต่างๆ ทั้งภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งสภาแห่งชาติของสมาชิกสภาฐานันดรที่ 3 และการร่างคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง การถกเถียงของสมาชิกสภาแห่งชาติ รวมไปถึงชีวิตของบุคคลสำคัญในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติมุ่งสู่ประชาธิปไตย

‘ความสนใจในเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสของสังคมไทยมักแสดงออกใน 2 มิติที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง มิติแรก สนใจการปฏิวัติฝรั่งเศสแบบลุ่มหลงและใฝ่ฝันถึง มิติที่ 2 สนใจการปฏิวัติฝรั่งเศสแบบรังเกียจเดียดฉันท์และหวาดกลัวในฐานะที่เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างอันเลวร้าย

ความสนใจทั้งสองมิตินี้ยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นเพียงความสนใจแบบทำให้เป็นละคร ฝ่ายหนึ่งทำให้การปฏิวัติโรแมนติก ส่วนอีกฝ่ายก็ทำลายความชอบธรรมของการปฏิวัติ โดยละเลยสาเหตุความเป็นมา ปรัชญาการเมืองเบื้องหลัง ตลอดจนการตีความของนักประวัติศาสตร์’

คือส่วนหนึ่งของคำนำโดยผู้เขียนที่ท้าทายให้เปิดอ่านตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงหน้าสุดท้าย

จากประวัติศาสตร์ที่ถูกจดจารด้วยตัวอักษรและบันทึกด้วยภาพถ่าย มาเปิดหน้าต่างสู่อดีตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผ่านร่องรอยที่หลงเหลือของดีเอ็นเอโบราณ ในเล่ม Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์ บุคลากรวงการภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ผู้จบการศึกษาโดยตรงจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนอ่านความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ซึ่งทำให้นักวิจัยสามารถสกัดดีเอ็นเอที่ครอบคลุมจีโนมทั้งชุดจากมนุษย์โบราณ ฉีกทึ้งสมมุติฐานที่มีต่อ

อดีตอย่างไม่ยี่หระ เผยให้เห็นข้อเท็จจริงใหม่ของการอพยพย้ายถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรชนิดพลิกวงการ ทุกบททุกตอนของหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบอันน่าตื่นเต้น และเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของดีเอ็นเอโบราณที่ช่วยประกอบภาพจิ๊กซอว์ให้เราเข้าใจว่าเราคือใคร และมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ตัดภาพมายังห้วงเวลาร่วมสมัย อ่าน สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็นซีรีส์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 34 ของ ‘หนุ่มเมืองจันท์’

มากมายด้วยข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมภาพประกอบจากภาพถ่ายของ พิชัย แก้ววิชิต รวมถึงภาพปกรูปท่อระบายน้ำเสีย

“ใครจะไปนึกว่าท่อระบายน้ำเสียที่ดูสกปรก มีกลิ่นเหม็น พอมองผ่านเลนส์ของคุณเอก-พิชัย ภาพที่เห็นกลับงดงาม ไม่รู้ว่าเพราะองศาการมอง แสงเงา หรือการซูมเข้าไปใกล้ๆ ทำให้ความสกปรก กลายเป็นความงดงามได้….หนังสือเล่มนี้น่าจะทำให้ผู้อ่านได้ฉุกคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต

เพราะคงมีหลายสิ่งที่เราเคยมอง แต่เราไม่เคยเห็น มันน่าตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นจากอะไร

จากความเร็วในการใช้ชีวิต หรือเราไม่ใส่ใจบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า

ความทุกข์ในชีวิตอาจไม่ใช่เพราะเรื่องราวที่เราเผชิญ

แต่อาจเป็นเพราะมุมมองของเรา

เหมือนกับภาพของคุณเอก-พิชัย ที่สามารถทำให้สิ่งที่สกปรกงดงามขึ้นมาได้

หนังสือเล่มนี้ ผมตั้งใจเล่นกับภาพและเนื้อหาให้เป็นหนึ่งเดียว” หนุ่มเมืองจันท์เผย

ปิดท้ายด้วยอีกเล่มใหม่ที่สายโซเชียลต้องอ่าน My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล

ของ Tanya Goodin แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา ชวนให้ฉุกคิดให้ถามตัวเองว่าการขลุกอยู่ในโลกออนไลน์แทบตลอดเวลาคือสิ่งที่ต้องการจริงหรือ ?

เปิดมือถือดูโซเชียลตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาตื่น

เสพและแชร์ข่าวปลอมทางออนไลน์โดยไม่รู้ตัว

ก้มหน้าดูโทรศัพท์แม้อยู่กลางวงสนทนา

ถ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นชีวิตประจำวัน นี่คือเล่มที่ต้องวางมือถือแล้วเปิดอ่าน

เสวนาแน่น กิจกรรมเพียบ

หยิบปากกาเล่มใหม่กระทบไหล่นักเขียน

ในงานนี้ สำนักพิมพ์มติชน ยังเปิดเวทีเสวนาหลากหัวข้อน่าฟัง ไม่ว่าจะเป็น ‘ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส’ ปิยบุตร แสงกนกกุล ดำเนินรายการโดยเอกภัทร์ เชิดธรรมธร 27 มีนาคม เวลา 13.00-14.00 น. ตามด้วย ‘ปิดแท็บชีวิต ปิดโซเชียล’ พรรษรัตน์ พลสุวรรณา และ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี ดำเนินรายการโดย วิกรานต์ ปอแก้ว 30 มีนาคม เวลา 15.00-16.00 น.

จากนั้น 2 เมษายน เวลา 14.00-15.00 น. ฟังเรื่อง ‘ก่อร่างเป็นบางกอก’ จากปาก ยุกติ มุกดาวิจิตร และ พวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการโดยสมฤทธิ์ ลือชัย นักประวัติศาสตร์ชื่อดังมากอารมณ์ขัน รุ่งขึ้น 3 เมษายน ช่วงเช้า 11.00-12.00 น. เสวนา ‘เล่นแร่แปลภาพประวัติศาสตร์’ กับนักรบ มูลมานัส โดยมี นภษร ศรีวิลาศ รับหน้าที่พิธีกร ช่วงบ่าย จองที่นั่งฟัง ‘สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น’ จาก หนุ่มเมืองจันท์ และ พิชัย แก้ววิชิต ดำเนินรายการโดย วิกรานต์ปอแก้ว ปิดท้ายด้วยโปรแกรมช่วงเย็น 16.00-17.00 น. ด้วยเสวนา กำเนิดทหารของพระราชา โดย เทพ บุญตานนท์ ซึ่ง ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ อาจารย์รัฐศาสตร์แห่งรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตนั่งเก้าอี้พิธีกร

นอกจากนี้ เหล่านักเขียน นักแปล เตรียมปากกาเล่มใหม่มาแจกลายเซ็นที่บูธมติชน A16 อย่างคับคั่ง ตรวจสอบวันเวลาได้ที่ เฟซบุ๊ก Matichon Book-สำนักพิมพ์มติชน

เวิร์กช็อปก็มี โปรโมชั่นก็มา

ถ่ายภาพ เพนต์เฮนน่า รับของพรีเมียม

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเวิร์กช็อปน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ถ่ายรูปงานหนังสือ ณ สถานีกลางบางซื่อไปกับ พิชัย แก้ววิชิต และ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ กิจกรรมตู้ถ่ายภาพ สำหรับคนที่ซื้อหนังสือครบ 500.- รับคูปองถ่ายรูปฟรี (100 สิทธิแรกต่อวัน), เพนต์เฮนน่าลายออกแบบเฉพาะตาปกหนังสือ เมื่อซื้อหนังสือเล่นแร่แปลภาพ / The Portrait of a Lady / A Passage to India เล่มใดเล่มหนึ่ง เฉพาะวันที่ 27 มี.ค /2 เม.ย. /3 เม.ย./6 เม.ย.65 (40 สิทธิแรกต่อวัน)

ส่วนโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานก็ชวนร้องว้าวไปกับ Book Journey ชุดของพรีเมียม

ซื้อครบ 500 บาท รับทันที BOOK JOURNEY SANITIZER SPREY (สเปรย์แอลกอฮอล์) ครบ 800 บาท รับ BOOK JOURNEY TOTE กระเป๋า Tote ครบ 1,300 บาท รับ BOOK JOURNEY LUNCH PACK (กล่องข้าว + ถุงผ้า) และเมื่อซื้อครบ 2,500 บาท รับเลย BOOK JOURNEY PILLOW BLANKET (หมอนผ้าห่ม)

สำหรับโปรโมชั่นซื้อหนังสือพร้อมกิจกรรมพิเศษ ได้แก่

1.Henna Paint (เฉพาะ 27 มี.ค /2 เม.ย. /3 เม.ย. /6 เม.ย.65) เฉพาะผู้ซื้อ เล่นแร่แปลภาพ / The Portrait of a Lady / A Passage to India (คูปอง/40 สิทธิแรกต่อวัน)

2.ถ่ายรูปตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ ซื้อครบ 500 บาท รับคูปองถ่ายรูปฟรี (100 สิทธิแรกต่อวัน)

3.หนังสือราคาพิเศษ 50 บาท ราคานาทีทอง

นอกจากนี้ ยังมีบริการรับสมัครสมาชิกนิตยสาร สมัครใหม่ลด 10%ต่ออายุ 15% ร่วมรับของพรีเมียมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, เทคโนโลยีชาวบ้าน และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

อย่าลืมนัดหมายแล้วเดินทางผ่านทุกหน้ากระดาษไปด้วยกันในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและนานาชาติครั้งล่าสุด ปักหมุดสู่อนาคตที่เริ่มต้นก้าวแรกด้วยการอ่าน

พรรณราย เรือนอินทร์