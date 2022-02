ครั้งแรกกับ เทคโนโลยีล้ำสมัยผสานกับงานศิลปะ GoodsMaker x ม.ล. จิราธร จิรประวัติ ชูคอนเซ็ปต์ Better Together

กู๊ดส์ เมกเกอร์ (GoodsMaker) แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีดีไซน์และคุณภาพที่ดีสำหรับทุกคน ดึงศิลปินระดับแนวหน้าอย่าง ม.ล. จิราธร จิรประวัติ หรือครูโต ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษ ต้อนรับเทศกาลแห่งการให้ ด้วยคอนเซ็ปต์ Better Together ออกแบบด้วยความรักที่พร้อมปกป้อง “ทุกคน” ในทุกๆ วัน จากความตั้งใจของแบรนด์ที่ต้องการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นเส้นใยผ้าอัจฉริยะ QVIRA by GoodsMaker เส้นใยเทคโนโลยี Zinc Nano Tech ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรียได้สูงถึง 99% โดยปราศจากสารเคมี หรือสารเคลือบที่เป็นอันตราย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเส้นใยที่เกิดจากการนำขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการ Upcycling จนเกิดเป็นเส้นใยคุณภาพสูง นำมาผลิตเป็นสินค้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน เช่น หน้ากากผ้า ถุงมือ และผ้าเช็ดอเนกประสงค์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจของชุดผลิตภัณฑ์ลวดลายพิเศษ GoodsMaker We Care Set Special Edition by ม.ล. จิราธร จิรประวัติ หรือครูโต ประกอบไปด้วยหน้ากากผ้า ถุงมือ และผ้าเช็ดอเนกประสงค์ ที่มีประสิทธิภาพสูง และดีไซน์สวยงาม เหมาะสมทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน และเป็นของขวัญแทนความห่วงใย เพราะเราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเสมอ เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนมา “เปลี่ยน” เพื่อสิ่งที่กว่า หรือ Change for Better ที่สำคัญไม่เพียงเพื่อตัวเรา แต่เป็นการเปลี่ยนเพื่อทุกคน ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า “Better Together”

สามารถเลือกสรรชุดผลิตภัณฑ์ลวดลายพิเศษ We Care Set Special Edition by ม.ล. จิราธร จิรประวัติ เพื่อเป็นเจ้าของ และมอบเป็นของขวัญแทนความห่วงใยได้ทางเว็บไซด์ http://goods-maker.com/ และ Line shop https://shop.line.me/@goodsmaker

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นใยอัจฉริยะ QVIRA ได้ที่ https://qvira.com/