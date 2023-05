อัปเดตกิจกรรมความสนุก Happy Journey with BEM 2023 สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้! กับกิจกรรม “ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน”

ชวนเพื่อนๆ มาปลุกความสดใสแต้มสีสันให้ชีวิต กับกิจกรรม “ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน” ปักหมุดพร้อมกันที่ METRO ART สถานีพหลโยธิน

ฟังเรื่องราวเสริมสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนแนวคิดความสำเร็จบนเส้นทาง NFT พร้อมเวิร์กชอปสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ‘Silk Screen’ ร่วมกับ Wild so serious “พลอย – พลอยศิริ รังคดิลก” ศิลปิน NFT ที่ให้สีสันนำทาง เจ้าของลายเส้นสุดน่ารักในแบรนด์แฮนด์เมดของตัวเอง Need a New Needle

Advertisment

นอกจากความสนุกที่ทุกคนจะได้รับจากเวิร์กชอปแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถนำเสื้อ กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า หรือของใช้ส่วนตัวประเภทผ้า มาสร้างผลงานที่ไม่ซ้ำใครด้วยฝีมือตัวเอง ย้ำอีกครั้ง งานนี้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษยิ่งขึ้น! เพราะทุกผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะนำมาจัดแสดงผ่านนิทรรศการ ‘Art Journey’ เติมเต็มความฝันให้ทุกท่านได้มีแกลเลอรีแสดงผลงานเป็นของตัวเอง ณ เมโทร อาร์ต MRT พหลโยธิน เพื่อแบ่งปันความประทับใจที่เกิดขึ้น ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้เข้าไปรับชมเก็บเกี่ยวความสุข เติมเต็มแรงบันดาลใจ และพลังแห่งความสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

Advertisement

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น.

กติกาการรับสมัคร

Advertisement

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro หรือคลิก https://www.facebook.com/BEM.MRT

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดก่อนร่วมสนุก

*หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

#HappyJourneyWithBEM #ArtJourney #รถไฟฟ้า #MRT #BEM #รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน #ศิลปะ #สถานีพหลโยธิน #เวิร์กชอป #MetroArt #NFT #Wildsoserious