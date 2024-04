ปลุกพลังคุณค่าในตัวเอง ผ่านแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

“L’Oréal Paris Worth It”

ร่วมค้นหานิยามของ ‘คุณค่าที่ทุกคนคู่ควร’ ไปกับ ชมพู่ – ณิชา – พีพี

เพราะทุกคนมี ‘คุณค่า’ ในตัวเอง L’Oréal Paris แบรนด์ความงามอันดับหนึ่งของโลก เจ้าของสโลแกนสุดไอคอนิคอย่าง “คุณค่าที่คุณคู่ควร” ที่เน้นย้ำให้ทุกคนมั่นใจ ภูมิใจในความเป็นตัวเอง และให้ความสำคัญกับความงดงามที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ในปี 2024 นี้ L’Oréal Paris จึงอยากชวนให้มาเจาะลึกถึงนิยามของคำว่า “We’re Worth It คุณค่าที่ทุกคนคู่ควร/เพราะเราคู่ควร” ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจาก ผ่านมุมมองของ 3 Spokespersons ของประเทศไทยอย่าง ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ และ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ร่วมด้วย เจมีไนน์ – นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ Friend of L’Oreal Paris ที่มาร่วมเป็นกระบอกเสียงและส่งเสริมให้ทุกคนประกาศก้องถึงคุณค่าในตัวเองให้ดังยิ่งกว่าเดิม

สานต่อเจตนารมณ์ของแบรนด์ ร่วมแสดงความเป็นตัวเองผ่านข้อความ “Because We’re Worth It เพราะเราคู่ควร”

เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนที่หนักแน่นของ L’Oréal Paris ที่ต้องการส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนมั่นใจ และเผยคุณค่าในตัวเอง จึงได้ดึงแคมเปญ Worth It กลับมาอีกครั้งในปีนี้ เพื่อปลุกกระแสให้ทุกคนที่มีความหลากหลายในสังคมทั้งอาชีพเพศ วัย การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก ได้ตระหนักถึงการยกย่องคุณค่าในตัวเอง เผยถึงความมั่นใจ และกล้าที่จะบอกใครๆ ว่า “เพราะเราทุกคนคู่ควร”

พบกับอีเว้นท์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม พร้อมแสงสีสุดตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากการส่งเสริมให้ทุกคนมั่นใจและภูมิใจในคุณค่าที่คู่ควรแล้ว L’Oréal Paris ยังได้จัดอีเว้นท์แห่งปีให้เป็น

ที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น กับงาน “L’Oréal Paris Worth It” ที่เนรมิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นพื้นที่แห่งการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง พบกับนักแสดง เซเลบริตี้ และผู้บริหารจากหลากหลายสาขาอาชีพที่จะมาเข้าร่วม Walk Your Worth ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และ ประกาศจุดยืนสนับสนุนคุณค่าของผู้หญิง และ ทุกๆคน นำทีมโดย ชมพู่ อารยา, ณิชา-ณัฏฐณิชา และพีพี-กฤษฏ์ Spokespersons ของแบรนด์ และ เจมีไนน์ – นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ Friend of L’Oreal Paris ร่วมสัมผัสกับความพิเศษภายในงานด้วยการชวนให้ผู้ร่วมงานมา See Your Worth through Panorama เพื่อสัมผัสกับมุมมองของคุณค่าในตัวเองผ่านจอ LED ขนาดยักษ์ และโชว์โดรนแสงสีสุดอลังการ พบกับงาน L’Oréal Paris Worth It ณ River Park ศูนย์การค้า ICONSIAM วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 หรือติดตามไลฟ์สตรีมมิ่ง บรรยากาศการเดินพรมแดงเข้าสู่งานได้ตั้งแต่ 18.20 น. เป็นต้นไป ที่ L’Oreal Paris Tiktok Official Account

#WORTHIT #LOREALPARISTH