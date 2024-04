รวบขอทานฝรั่งเมืองผู้ดี หนีหมายจับยาเสพติดศาลเกาะสมุย ไปขอทานต่อเกาะพะงัน

จับขอทานเมืองอังกฤษ หลบหนี้หมายจับยาเสพติดจากเกาะสมุย มาขอทานเกาะพะงัน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.สทท.5 สมุย สั่งการให้ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน จับกุม นายนิโคลัส เจมส์ ฮาทัส (Mr.Nicholas James Hartas) อายุ 47 ปี สัญชาติ อังกฤษ ที่หน้าเซเว่นอีเลเว่น สาขาตลาดพันธ์ทิพย์ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเกาะสมุย วันที่ 10 เม.ย.67

กระทำความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน-ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”, “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรภายหลังการอนุญาตสิ้นสุด” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” ได้หลบหนีมาขอทานอยู่ในพื้นที่ตลาดพันธ์ทิพย์ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

นายนิโคลัส เจมส์ ฮาทัส ไม่สวมใส่เสื้อ สวมกางเกงสีดำ กำลังนั่งขอทานอยู่หน้าเซเวน สาขาตลาดพันธ์ทิพย์ โดยมีแผ่นกระดาษข้อความว่า “IF YOU CAN รูปใบหน้ายิ้ม PLEASE! MONEY FOR FOOD.” ซึ่งหมายความหมายประมาณว่า “ถ้าคุณจะกรุณาให้เงินกับฉัน สำหรับซื้ออาหาร” นำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนร้ายรายนี้ชอบไปนั่งขอทานในที่ต่างๆ และพอได้เงินมาก็จะนำมาเสพยาเสพติดเป็นประจำ