ว.วชิรเมธี รับใบตราตั้ง วัดไร่เชิญตะวัน จากผู้ว่าฯเชียงราย หลังพศ. ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา

ว.วชิรเมธี หรือ พระเมธีวชิโรดม รับใบตราตั้ง วัดไร่เชิญตะวัน จากผู้ว่าฯเชียงราย หลังพศ. ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบใบตราตั้งให้แก่วัดไร่เชิญตะวัน ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา
วันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 13.30 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ของวัดไร่เชิญตะวัน ณ วิปัสสนาคารนานาชาติ (วิหารดิน) วัดไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.9) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่เชิญตะวัน เป็นผู้รับมอบตราตั้งวัด โดยมี นางสินีนาฏ ทองสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก