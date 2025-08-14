ยิงสนั่นกลางงานขึ้นบ้านใหม่! หนุ่มคว้าปืน ลั่นไกใส่ลูกพี่ลูกน้องดับ ตร.เร่งล่ามือยิง 

เลือดนองกลางงานขึ้นบ้านใหม่! หนุ่มคว้าปืน ลั่นไกใส่ลูกพี่ลูกน้อง เสียชีวิต ก่อนทิ้งอาวุธหลบหนี ท่ามกลางญาติในงานที่ร้องไห้ระงม
ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปภาพจากไลฟ์สดเฟซบุ๊กงานขึ้นบ้านใหม่ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท ระหว่างที่ นายมานะ อายุ 42 ปี กำลังดื่มสังสรรค์เต้นอยู่ที่โต๊ะจีนในงานกับเพื่อนๆ ก่อนถูก นายณัฐวุฒิ อายุ 34 ปี ใช้ปืนลูกโม่ .357 ยิงจำนวน 3 นัด เพื่อนจึงนำตัวส่ง โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท และเสียชีวิตในเวลาถัดมา
- เปิดปมแค้น หนุ่มปืนโหดกระหน่ำยิงญาติดับ กลางงานขึ้นบ้านใหม่ ตร.ยังรวบไม่ได้
- รวบแล้ว! หนุ่มปืนโหด ยิงญาติดับคางานขึ้นบ้านใหม่ ตร.เผยหลบในป่าหลังบ้าน
ต่อมา พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พร้อม พ.ต.อ.สุรัตน์ เป้าทอง ผกก.สภ.เมืองชัยนาท และ พ.ต.ต.มานิตย์ หยั่งถึง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท เจ้าของคดี ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า ทางผู้จัดงานพนักงานโต๊ะจีนกำลังเก็บของ ส่วนญาติและแขกที่มาร่วมงานต่างอยู่ในอาการร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป
ผู้เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ทั้งคู่มีศักดิ์เป็นเครือญาติหรือลูกพี่ลูกน้องกัน ช่วงเกิดเหตุ นายณัฐวุฒิ เข้ามาต่อยผู้ตายก่อนแล้วก็ใช้ปืนยิง ซึ่งก่อนยิงทางกลุ่มเพื่อนผู้ตายได้ช่วยกันล็อก นายณัฐวุฒิ ไว้ เพราะเห็นว่าชักปืนมายิง แต่ นายณัฐวุฒิ หลุดออกมาแล้วยิงผู้ตายจนล้มฟุบไป
ด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทำการปูพรมค้นหาที่บ้านของ นายณัฐวุฒิ และบ้านเพื่อน แต่ยังไม่พบ คาดว่าผู้ต้องหายังไม่ได้หลบหนีข้ามจังหวัด จึงเฝ้าตามจุดต่างๆ และน่าจะจับกุมตัวได้เร็วๆ นี้