รวบแล้ว! หนุ่มปืนโหด ยิงญาติดับคางานขึ้นบ้านใหม่ ตร.เผยหลบในป่าหลังบ้าน

รวบแล้ว! หนุ่มปืนโหด กระหน่ำยิงญาติดับกลางงานขึ้นบ้านใหม่ ตร.เผยหลบในป่าหลังบ้าน
จากกรณี นายมานะ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี กำลังดื่มสังสรรค์เต้นอยู่ที่โต๊ะจีนภายในงานขึ้นบ้านใหม่กับเพื่อนๆ ถูกนายณัฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ใช้อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .357 ยิงจำนวน 3 นัด เข้าที่ใต้ราวนมข้างซ้าย กระสุนฝังใน นอนทุรนทุราย บริเวณหมู่ 2 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท กลุ่มเพื่อนจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท เสียชีวิตในเวลาถัดมา เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั้น
- เปิดปมแค้น หนุ่มปืนโหดกระหน่ำยิงญาติดับ กลางงานขึ้นบ้านใหม่ ตร.ยังรวบไม่ได้
- ยิงสนั่นกลางงานขึ้นบ้านใหม่! หนุ่มคว้าปืน ลั่นไกใส่ลูกพี่ลูกน้องดับ ตร.เร่งล่ามือยิง
ต่อมา สภ.เมืองชัยนาท เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายณัฐวุฒิ ผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง น.ส.สุภาพ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ภรรยาของผู้ตาย เปิดเผยว่า สาเหตุจากที่เคยมีเรื่องกันหลายปีก่อนแล้ว เถียงกันเรื่องพระเครื่องในโซเชียล แต่ไม่ได้ต่อยกันแค่เถียงกัน จากนั้นหายเงียบไป แต่น่าจะฝังใจ ซึ่งก่อนหน้าก็ไม่มีอะไร นายณัฐวุฒิยังเข้ามายืมเครื่องมือพ่อไปใช้อยู่เลย แต่ไม่รู้เขาหมั่นไส้อะไรในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ ก่อนหน้านี้นายณัฐวุฒิได้เคยนำปืนออกมาโชว์บ่อยๆ ชอบเปิดให้ดูปืนที่เอว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม มีรายงานว่า ตำรวจสามารถจับกุมตัว นายณัฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ผู้ก่อเหตุได้แล้ว โดยทราบว่าหลบหนีไปอยู่ในป่าหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งข้อหากระทำผิดฐาน “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา”, “พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุอันควร”
