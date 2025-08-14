เปิดปมแค้น หนุ่มปืนโหดกระหน่ำยิงญาติดับ กลางงานขึ้นบ้านใหม่ ตร.ยังรวบไม่ได้

เร่งล่าหนุ่มปืนโหด กระหน่ำยิงญาติดับกลางงาน ขึ้นบ้านใหม่ เมียสุดเศร้า ภาพยังติดตา เผยปมขัดแย้ง ลั่น แค้นมาก ขอให้ตายตกไปตามกัน
จากกรณี นายมานะ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี กำลังดื่มสังสรรค์เต้นอยู่ที่โต๊ะจีนภายในงานขึ้นบ้านใหม่กับเพื่อนๆ ถูกนายณัฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ใช้อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .357 ยิงจำนวน 3 นัด เข้าที่ใต้ราวนมข้างซ้าย กระสุนฝังใน นอนทุรนทุราย บริเวณหมู่ 2 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท กลุ่มเพื่อนจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท เสียชีวิตในเวลาถัดมา เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานั้น
- ยิงสนั่นกลางงานขึ้นบ้านใหม่! หนุ่มคว้าปืน ลั่นไกใส่ลูกพี่ลูกน้องดับ ตร.เร่งล่ามือยิง
- รวบแล้ว! หนุ่มปืนโหด ยิงญาติดับคางานขึ้นบ้านใหม่ ตร.เผยหลบในป่าหลังบ้าน
ล่าสุด วันที่ 14 สิงหาคม ที่ สภ.เมืองชัยนาท เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายณัฐวุฒิ ผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้ว โดยเผยพฤติกรรมของนายณัฐวุฒิ เวลาเมาจะมีอาการหลุดๆ ควบคุมตัวเองไม่ได้ คาดว่าหลบหนีไปไม่ไกล จึงประสานญาติและเพื่อนๆ ช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งปูพรมค้นหาคาดว่าจะหาตัวคนร้ายได้ในเร็วๆ นี้
ขณะที่บ้านของผู้ตาย อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร บรรดาครอบครัวญาติสนิท มิตรสหายต่างมาช่วยกันจัดงานสวดพระอภิธรรมคืนแรกด้วยความโศกเศร้าเสียใจ โดยทางญาติจะตั้งสวดพระอภิธรรมจำนวน 4 คืน ที่ไว้ 3 คืนไม่ได้เพราะวันที่จะฌาปนกิจไปตรงกับวันพระ
น.ส.สุภาพ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ภรรยาของผู้ตาย กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุตนอยู่ใกล้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด ไม่คิดว่าเขาจะทำแฟนของตนแบบนี้ ก่อนเกิดเหตุนายณัฐวุฒิอยู่ข้างหลัง ตนอยู่ด้านหน้า ตอนที่เขาเต้นอยู่หน้าเวที เห็นเขาฮึดฮัด จนต้องเข้าห้ามกัน
ตอนนั้นไม่ได้สนใจ เพราะไม่รู้ว่าที่ห้ามกันเขามีเรื่องกับใคร ไม่คิดว่าเป็นแฟนตัวเอง ห้ามกันไม่อยู่ สักพักเขาก็วิ่งไป เห็นว่าวิ่งไปหากลุ่มที่แฟนตนอยู่ ทีแรกคิดว่าไปทำคนอื่น แต่กลับไปชกเข้าด้านหลังแฟน เขาหันมาเหวี่ยงแขนป้องกันตัว จากนั้นนายณัฐวุฒิใช้ปืนยิงใส่แฟน 3 นัด ตนตกใจร้องกรี๊ดวิ่งเข้าไป เห็นเขานอนนิ่งแล้ว ทีแรกเหมือนมีการจับตัวคนก่อเหตุแต่หันไปอีกทีเขาหายตัวไปแล้ว
ส่วนสาเหตุจากที่เคยมีเรื่องกันหลายปีก่อนแล้ว เถียงกันเรื่องพระเครื่องในโซเชียล แต่ไม่ได้ต่อยกันแค่เถียงกัน จากนั้นหายเงียบไป แต่น่าจะฝังใจ ซึ่งก่อนหน้าก็ไม่มีอะไร นายณัฐวุฒิยังเข้ามายืมเครื่องมือพ่อไปใช้อยู่เลย แต่ไม่รู้เขาหมั่นไส้อะไรในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ ก่อนหน้านี้นายณัฐวุฒิได้เคยนำปืนออกมาโชว์บ่อยๆ ชอบเปิดให้ดูปืนที่เอว
อยากบอกว่า ตอนนี้แค้นมาก โมโห และเสียใจมากๆ ขอให้คนก่อเหตุตายตกไปตามกัน แฟนเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นเสาหลัก ทำใจไม่ได้ มันเร็วเกินไป แฟนเป็นคนที่เพื่อนฝูงรัก นิสัยร่าเริง หยอกล้อกับเพื่อนๆ ประจำ อยากให้ดำเนินคดีถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
