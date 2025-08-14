ส.อ.ธีรพล น้อมรับพลาด จนขาขาด ไม่คิดอีกฝ่ายลอบวางทุ่นระเบิด ญาติรุดเยี่ยม ยกย่องหัวใจกล้าหาญ

ผบ.ทสส.เยี่ยมทหารเหยียบระเบิดขาขาด ขณะที่ญาติซึ่งเป็นอดีตทหารพรานเข้าเยี่ยม สวมกอดให้กำลังใจ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยม ส.อ.ธีรพล เพียขันที ทหารพราน ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาดจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเดินลาดตระเวนในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา
และเข้าเยี่ยม ส.อ.วีระพันธ์ จันสว่าง, จ.ส.อ.เอกชัย สีมะณี และ ส.อ.อภิวัฒน์ ชาญประโคน กำลังพลอีก 3 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวขณะเข้าเยี่ยม และไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นการเข้าเยี่ยมแบบส่วนตัวและมีภารกิจต่อ
ต่อมา นายสำเนียง อายุ 64 ปี ลูกพี่ลูกน้องของ ส.อ.ธีรพล และเป็นอดีตทหารพราน นำกระเช้าผลไม้เข้าเยี่ยม ส.อ.ธีรพล โดยทันทีที่เจอกัน นายสำเนียงได้จับมือให้กำลังใจ ทำเอา ส.อ.ธีรพลน้ำตาไหล
- ด่วน! ทหารพรานเหยียบระเบิด ระหว่างลาดตระเวนปราสาทตาเมือนธม บาดเจ็บสูญเสียขา 1 นาย
- เปิดใจ ส.อ.ธีรพล เหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ภูมิใจทำเพื่อชาติ ภรรยา โผกอด-หอมแก้ม ดูแลไม่ห่าง
ส.อ.ธีรพลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ผมพลาด ไม่คิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะแอบมาวางระเบิด เพราะเป็นเส้นทางที่เดินลาดตระเวนทุกวัน ภารกิจในวันนั้นตัวเองเดินนำหน้า เพราะคุ้นชินกับพื้นที่ และกำลังพลที่เหลืออีก 6 คน มาจากต่างพื้นที่
ก่อนที่นายสำเนียงจะจับมือพูดให้กำลังใจ ส.อ.ธีรพลว่า หัวใจเอ็งกล้าหาญมาก ขอให้เอาชนะใจตัวเอง ครอบครัวภูมิใจในตัว ส.อ.ธีรพลมาก โดย ส.อ.ธีรพลมีน้ำตาซึมออกมาอยู่ตลอดด้วยความซาบซึ้งใจ
นายสำเนียงเปิดเผยว่า เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ส.อ.ธีรพล ไม่ได้เจอกันนานกว่า 5 ปี ตั้งแต่สมัย ส.อ.ธีรพลไปช่วยราชการอยู่ที่ จ.ปัตตานี กระทั่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม วันเกิดเหตุดูข่าวแล้วได้ยินชื่อก็รู้สึกใจหายอย่างมาก เพราะน้องชายเป็นคนมีความกล้าหาญ มีอุดมการณ์การเป็นทหารอย่างแน่วแน่และหวงแหนผืนแผ่นดินไทย
นายสำเนียงเผยว่า เนื่องจากเป็นทหารมาหลายปี สมัยมีสงครามไทย-กัมพูชา เมื่อปี 2554 ส.อ.ธีรพลก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า และถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามจนหมวกเหล็กแตก แต่ก็ไม่หวั่น ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์การเป็นทหารและลาดตระเวนตลอด เพราะที่นี่คือบ้านของเขา ส่วนกัมพูชานั้นเชื่อใจไม่ได้
นายสำเนียงยังบอกอีกว่า เป็นอดีตทหารพราน เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม ยอมรับว่าสถานการณ์การสู้รบกันในครั้งนี้รุนแรงมาก แต่ก็มั่นใจว่าหากเกิดการสู้รบกันอีกทหารไทยจะได้รับชัยชนะ เพราะทหารไทยเก่งและมีความสามารถ ดังนั้น ถ้าจะรบกันจริงๆ ไทยชนะขาดลอย อยากให้กำลังใจพี่น้องทหารชายแดน อยากให้สู้ๆ เข้มแข็ง และขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วย