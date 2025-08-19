ส.ขนส่งตาก จ่อยื่นพาณิชย์ช่วยเจรจาเมียนมา เปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 รถบรรทุกตกค้างอื้อ

สมาคมขนส่งจังหวัดตาก เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเจรจาเมียนมาเปิดด่านพรมแดน รถบรรทุกสินค้ายังเต็มหน้าด่าน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก หลังจากทางการเมียนมาจากหน่วยเหนือที่เมืองเนปิดอ มีคำสั่งให้ปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนไทย-เมียนมาเลวร้ายลงกว่าเดิมมาก รถบรรทุกสินค้าของประเทศไทยที่จะไปส่งสินค้าที่ จ.เมียวดี ติดอยู่บริเวณด่านพรมแดน ไม่สามารถข้ามไปฝั่งเมียนมาได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เมียนมาปิดประตูด่าน ล่าสุดทางบรรทุกสินค้าที่ตกค้างสามารถนำสินค้าเข้าฟรีโซนได้บ้างแล้ว โดยทำตามขั้นตอนของศุลกากร
นายสมยุทธ วิญญา นายกสมาคมขนส่งจังหวัดตาก กล่าวว่า ปัญหาการปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี ที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 นั้น ในส่วนสมาคมขนส่งจังหวัดตากเห็นว่าต้องยื่นหนังสือขอให้กระทรวงพาณิชย์ไปเจรจากับฝ่ายเมียนมาในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง โดยหาทางออกร่วมกัน เพราะปัญหานี้ในพื้นที่ไม่สามารถทำอะไรได้
นายสมยุทธกล่าวว่า สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสมาคมขนส่งจังหวัดตากนั้น เดิมมีรถยนต์ขนส่งกว่า 2,000 คัน ปัจจุบันเหลือเพียง 1,500 คัน เนื่องจากปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ การสู้รบ น้ำท่วม ล่าสุดเมียนมาเข้มงวดเรื่องใบอนุญาตประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า จนมาสู่การปิดด่านพรมแดนที่เป็นผลกระทบที่ใหญ่มาก