พลทหาร ลูกป้ามีนา พักภารกิจชายแดนเขมร กลับมากอดโลงศพแม่ รับแค้นหญิงวัย 32 แทงแม่ดับ

ทหารกล้าถึงวัดกราบศพแม่ ถูกสาววัย 32 ปี แทงดับ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี น.ส.จารุวรรณ อายุ 32 ปี ลูกค้าที่เข้าไปนั่งร้านอาหารตามสั่งริมแม่น้ำปิงในพื้นที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร สั่งเบียร์และอาหารมานั่งกินชมวิว ยังไม่ทันหมดขวด เกิดมีปากเสียงกับป้ามีนา วัย 62 ปี เจ้าของร้าน สุดท้ายใช้มีดพกแทงเลือดท่วม ญาติรีบพาส่ง รพ.และสิ้นใจเสียชีวิต ตร.เร่งตามไปจับได้ที่บ้าน มือฆ่ากลับพูดสั้นๆ หนูง่วง ทั้งนี้ ก่อนวันเกิดเหตุ 2 วัน กล้องวงจรปิดจับภาพ น.ส.จารุวรรณ นั่งดื่มเบียร์กับชาย 2 คน ในร้านก่อนถูกชายเสื้อเหลืองหิ้วกลับไปบ้าน ผ่านมา 2 วัน น.ส.จารุวรรณ แค้นป้าร้านตามสั่ง ทำไมป้าปล่อยให้ผู้ชายเอาตัวหนูไปจนกลับมาก่อเหตุแทงป้ามีนาจนเสียชีวิตตามข่าว
ที่งานศพป้ามีนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีกลุ่มญาติ เพื่อนสนิท คนในหมู่บ้าน และเพื่อนๆ ของลูกชายที่เป็นทหาร เดินทางมาช่วยกันจัดเก้าอี้และเคารพศพ
ขณะที่พลทหารนิรัช อายุ 22 ปี สังกัด พัน 3 ร.31 รอ. ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี ลูกชายของป้ามีนา หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของแม่ก็เดินทางกลับจากแนวชายแดนที่ประสาทตาควาย จ.สุรินทร์ ทันที โดยมีหัวหมู่ขับรถมาส่งถึงวัด
เมื่อเดินทางมาถึงก็ได้เข้าไปโผล่กอดที่ฝาโลงของแม่ พร้อมกับร้องไห้เสียใจ ก่อนจะจุดธูปไหว้หน้าศพ จากนั้นได้เดินเข้าไปกอดกับญาติพี่น้องคนในครอบครัว ต่างพากันร้องไห้เสียใจ จากนี้จะจัดงานศพของแม่ให้แล้วเสร็จก่อนจะกลับไปทำหน้าที่ทหารแนวชายแดนเหมือนเดิม โดยได้รับการอนุญาตให้ลา 10 วัน
พลทหารนิรัชเล่าว่า พี่สาวโทรมาบอกว่าแม่เสียแล้ว ตอน 17.00 น. วันเกิดเหตุ ซึ่งก็ไม่มีใครกล้าบอกว่าเกิดเหตุในช่วง 14.00 น. เพราะกลัวจะสะเทือนใจ ซึ่งตนใช้ชีวิตอยู่กับแม่มาตลอดตั้งแต่เด็ก ส่วนพี่สาวก็อยู่ต่างจังหวัด เสียใจและโกรธแค้นกับผู้ก่อเหตุมาก อยากจะบอกกับแม่ว่าหากชาติหน้ามีจริงขอให้กลับมาเป็นแม่ลูกกันอีก ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยดุว่าและตีตนเลย สอนให้เป็นคนดีเสมอมา อยากให้เรื่องที่เกิดกับแม่เป็นคนสุดท้ายในเรื่องแบบนี้
พลทหารนิรัชเผยว่า ในสถานการณ์สนามรบไม่รู้ข่าวร้ายแบบนี้ หากไม่มีควบคุมอารมณ์ก็อาจจะสติแตกเป็นคนบ้าไปแล้ว ซึ่งตนรู้แค่เพียงว่ามีหน้าที่ปกป้องประเทศ และมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีแค่นั้น การกลับมาครั้งนี้ก็มาทำเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้าย และหากพูดถึงเรื่องสิ่งของเครื่องรางที่ติดตัวสนามรบ แม่ไม่ได้ให้อะไรติดตัวไปแต่ให้ใจมาล้วนๆ ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับแม่ก็ไม่อยากให้ตนไปสนามรบ เพราะเป็นห่วง จากนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะวางแผนชีวิตยังไง ขอจัดงานศพแม่ก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเพิมว่า ในส่วนของการเรียกตัวชายเสื้อเหลืองในกล้องวงจรปิดที่นั่งดื่มที่ร้านเกิดเกตุ เข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว ตำรวจได้ให้ข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวยอมรับว่ารับ น.ส.จารุวรรณ ไปนอนด้วยกันจริง ซึ่งขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้มากนัก