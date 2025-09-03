กว่า 15 วันแล้วยังเงียบ ปมผู้ว่าฯสงขลาสั่งสอบ ออกหนังสือราชการ เกณฑ์นอภ.รับ-ส่งเดชอิศม์

ยังไร้ความคืบหน้า ปมผู้ว่าฯสงขลา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแอบอ้างสแกนลายเซ็นลงนามหนังสือราชการ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอเมืองสงขลา ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเดินทางมาราชการในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อตรวจราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และมีกำหนดเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม กระทั่งนายโชตินรินทร์ออกมาตอบโต้ว่าไม่ได้เซ็นคำสั่งกล่าว
ต่อมานายโชตินรินทร์ออกคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 39407/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 1) นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการ 2) นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ ปลัดจังหวัดสงขลา กรรมการ 3) นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสงขลา กรรมการและเลขานุการ 4) นายถวัลย์ชัย พรหมมา นิติกรชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเลขานุการ และ 5) นายภูวนัย จันสุกศรี ผู้ช่วยเลขานุการ
- ผู้ว่าฯสงขลาลั่นไม่ได้เซ็น เอกสารปลอม ต้อน นอภ.ส่ง ‘เดชอิศม์’ ทุกสัปดาห์
- ผู้ว่าฯสงขลา ตั้งกก.สอบ แอบอ้างสแกนลายเซ็น ออกหนังสือราชการ เกณฑ์นอภ.รับ-ส่งเดชอิศม์
โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อพิจารณาสั่งการ และหากปรากฏมีการกระทำความผิดจริงให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาต่อไป สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2568
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผ่านพ้นเหตุการณ์มา 15 วัน ซึ่งยังมีห้วงระยะเวลาในการตรวจสอบอีก 15 วัน ประกอบกับจากการสอบถามทางโทรศัพท์จากนายวิทยา ประธานกรรมการในการตรวจสอบ ได้รับคำตอบว่า ติดประชุมและจะโทรกลับ แต่หลังจากนั้น เมื่อพยายามโทรศัพท์ไปสอบถามอีกครั้งก็ไม่รับโทรศัพท์อีกเลย