ผู้รับจ้างซ่อมถ.แพรกษา ติดต่อเยียวยาเหยื่อ หลังหนุ่ม 17 เข็นจยย.ลุยน้ำไฟชอร์ตดับ ตร.จ่อแจ้งข้อหา

ผู้รับจ้างซ่อมถนนแพรกษา ติดต่อเยียวยาเหยื่อ เหตุหนุ่ม 17 เข็น จยย.ลุยน้ำท่วม ไฟชอร์ตดับ เผยแม่ผู้ตายปฏิเสธ จ่อร่วมงานศพที่ลพบุรี ตร.พิจารณาแจ้งข้อหา
จากกรณีหนุ่มวัย 17 ปี เสียชีวิตจากการถูกไฟดูด ขณะเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วม บริเวณถนนแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อคืนที่ 7 กันยายน ต่อมา น.ส.วศินี อายุ 37 ปี ผู้เป็นแม่ เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกกลับบ้านเกิดที่ จ.ลพบุรี โดยไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี เนื่องจากค่อนข้างขัดสนเรื่องค่าใช้จ่าย พร้อมฝากคำถามไปถึงผู้รับเหมาว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดความไม่ปลอดภัยจนทำให้ลูกชายต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควร
ล่าสุดเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กันยายน ตัวแทนจากบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงถนนที่เกิดเหตุ จำนวน 3 คน เดินทางมาที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ เข้าพบ พ.ต.อ.จักรกฤช ศรีโรจนกูร ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ ก่อนจะส่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำทั้ง 3 คน เพื่อเตรียมแจ้งข้อหาต่อไป
ผู้จัดการบริษัทกล่าวสั้นๆ ว่า หลังเกิดเหตุได้โทรไปหาแม่ของผู้เสียชีวิตเพื่อเสนอการช่วยเหลือค่าทำศพในเบื้องต้นแล้ว แต่ผู้เสียหายปฏิเสธการช่วยเหลือ และยังไม่สะดวกที่จะรับ หลังจากนี้ตนจะเดินทางไปร่วมงานที่ จ.ลพบุรี และพูดคุยกับผู้เสียหายต่อไป
พ.ต.อ.จักรกฤชกล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้ง ทางพนักงานสอบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ขณะนี้อยู่หว่างรอผลการตรวจสอบว่าเกิดจากความประมาท หรือความผิดพลาดในการต่อระบบไฟฟ้าหรือไม่ วันนี้พนักงานสอบสวนจึงเชิญผู้จัดการ วิศกรประจำโครงการ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มาให้สอบปากคำเบื้องต้นเพื่อรวบรวมหลักฐานและพิจารณาแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเทศบาลตำบลแพรกษา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้ข้อมูลว่า บริษัทได้รับว่าจ้างงานปรับปรุงผิวถนนแพรกษา ช่วงตั้งแต่หน้าวัดแพรกษา จนถึงหน้าบริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ เจ้าของโครงการคือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ต่อพ่วงจากเสาไฟฟ้าส่องสว่างมาใช้เป็นไฟส่องสว่างในการทำงานเวลากลางคืน และติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
โดยการติดตั้งสายไฟฟ้าไปบริเวณขอบแบบริเออร์การก่อสร้าง และละเมิดต่อพ่วงไปใช้งานโดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตัดวงจรระบบจ่ายไฟฟ้าดังกล่าวทั้งหมดตลอดแนวการก่อสร้างแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ