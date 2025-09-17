ภูมิภาค

เพื่อนบ้านเผย เจ้าบิ๊ก พิตบูลขย้ำทารก 2 เดือนดับ ขี้เล่น ตร.เร่งรวมหลักฐาน ให้ความเป็นธรรมแม่เด็ก

คืบหน้าเหตุสุนัขพิตบูล กัดหนูน้อยวัย 2 เดือนเสียชีวิต เพื่อนบ้านเผย ‘เจ้าบิ๊ก’ เป็นหมานิสัยดี ขี้เล่น ไม่เคยกัดใคร ด้านตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐาน ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรางงานความคืบหน้าเจ้าบิ๊ก สุนัขพิตบูล กัดทารกเพศหญิง 2 เดือน จนเสียชีวิต ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุ พบว่าที่เกิดเหตุเป็นลานรับซื้อพืชผลการเกษตร พื้นที่หมู่ 15 บ้านโรงสีใหม่ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง พบว่าประตูทางเข้ายังเปิดปกติ มีสุนัขพิตบูลนอนอยู่หน้าประตู 2 ตัว

เพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของเจ้าของสุนัข และพบว่าหนึ่งในนั้นได้ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย ให้ข้อมูลว่า เจ้าบิ๊ก สุนัขพิตบูล อายุ 2 ปี ปกติแล้วเป็นหมานิสัยดี ขี้เล่น ไม่เคยกัดใคร และเคยเล่นกับมันประจำ แต่วันที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ไม่รู้ด้วยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ด้าน พ.ต.อ.เพชรกำแพง อยู่ยอด ผกก.สภ.เขาบางแกรก เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด ซึ่งทางคดีนั้นเบื้องต้นได้ดำเนินการสอบปากคำเจ้าของสุนัขและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในการดำเนินคดี เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

ADVERTISMENT