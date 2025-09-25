เกมอีกหนึ่ง เจอตัวแล้ว หญิงไทยวัย 42 โชว์เซ็กซ์ท้ายกระบะ กับหนุ่มรัสเซีย แจ้งข้อหาดำเนินคดี

เจอตัวแล้ว หญิงไทย อายุ 42 เซ็กซ์ท้ายกระบะ กับหนุ่มรัสเซีย
จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอายุ 23 ปี มีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้งบนท้ายรถกระบะ ขณะรถแล่นบนถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เหตุเกิดเวลากลางคืน วันที่ 24 กันยายน ซึ่งคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ว่อนโซเชียล
เมื่อวันที่ 25 กันยาย ชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย อายุ 23 ปี ผู้ทำการโชว์เซ็กซ์ท้ายรถกระบะ จับกุมได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนำตัวกลับมาที่ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
- รู้ตัวแล้ว! ‘ต่างชาติ’ โชว์ลีลารักท้ายกระบะ ซิ่งรอบภูเก็ต ฉาวสนั่นโซเชียล
- เกมแล้วโชว์เซ็กซ์ท้ายกระบะ รวบหนุ่มรัสเซียคาสุวรรณภูมิ นำตัวมาภูเก็ต จ่อถอนวีซ่า-ขึ้นแบล็กลิสต์
ต่อมาชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ได้สืบสวนสอบสวนและติดตามผู้หญิงที่โชว์เซ็กซ์คู่กับชาวรัสเซียรายดังกล่าว พบว่าเป็นคนไทย อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเชิญตัวมาซักถามก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป