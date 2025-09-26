หญิงไทย ให้ปากคำตร. รับค่าจ้าง 10,000 บาท ทำคอนเทนต์โชว์เซ็กซ์กับหนุ่มรัสเซียท้ายกระบะ

ส.ส.ภูเก็ต ติดตามคดีนทท.รัสเซีย และหญิงไทย ทำคลิปโชว์เซ็กซ์บนรถกระบะ ด้านตำรวจควบคุมตัวสอบปากคำ หญิงไทยเผยได้รับค่าจ้าง 10,000 บาท ทำคอนเทนต์
เมื่อเวลาประมาณ 24.00 น. ของคืนวันที่ 25 กันยายน นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส.ภูเก็ตเขต 2 พรรคประชาชน กล่าวว่า กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัญชาติรัสเซีย อายุ 23 ปี มีเพศสัมพันธ์บนท้ายรถกระบะ ขณะรถกำลังแล่นบนถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน 68
จากนั้น นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียรายนี้ เดินทางจากภูเก็ตไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศไปประเทศเวียดนาม ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ติดตามจับกุมตัวได้ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 68 และส่งตัวกลับมาที่ สภ.เมืองภูเก็ต โดยตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตควบคุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต
ขอชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ที่ร่วมกันติดตามและสืบสวนทั้งวันจนได้ตัวผู้ต้องหา อาจต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาอนาจารในที่สาธารณะ การเพิกถอนวีซ่า และต้องติดแบล็กลิสต์ในการเข้าประเทศไทยต่อไป เนื่องจากการทำคอนเทนต์เหล่านี้สร้างภาพลบให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทย”
ทางด้าน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ทำการสอบปากคำ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย และหญิงชาวไทย อายุ 42 ปี เบื้องต้นหญิงชาวไทย ให้การว่ารับค่าจ้างเป็นเงิน 1,000 บาท ทำคอนเทนต์บนรถกระบะคันดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนปากคำ และติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
