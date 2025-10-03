รดน้ำศพ 7 ผู้เสียชีวิต ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์ระยอง ลูกเผยแม่เช่าบ้านอยู่ บอกเจ้าของให้เปลี่ยนสายไฟ แต่ยังไม่มา

อดีต รมช.สธ.-นายกเทศมนตรีนครระยอง ร่วมรดน้ำศพเหยื่อเหตุไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางเมืองระยอง เสียชีวิต 7 ราย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ศาลาวัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีรดน้ำศพ 7 ผู้เสียชีวิต เหตุไฟไหม้ทาวน์เฮาส์กลางเมืองระยอง มีบรรดาญาติและเพื่อนบ้านที่สนิทสนมชิดเชื้อเดินทางร่วมรดน้ำศพจนแน่นศาลา
โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีต รมช.สธ. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพลและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง และพระวชิรปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ร่วมพิธี
นายวิชิตเปิดเผยว่า เบื้องต้นเทศบาลมอบเงินช่วยเหลือให้ศพละ 29,700 บาท ส่วนบ้านที่ได้รับความเสียหายจะต้องไปดูว่าตามระเบียบราชการท้องถิ่นจะช่วยเหลือได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศบาลมาช่วยเหลือจัดการงานศพครั้งนี้ให้ด้วย ส่วนการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ได้ให้ประธานชุมชนแจ้งเตือนประชาชนหมั่นตรวจสอบสายไฟที่ชำรุดในบ้านแล้ว รวมทั้งนำถังดับเพลิงไปติดตั้งไว้ตามชุมชนในพื้นที่อีกด้วย
ด้านนายกิตติ ลูกชายของนางลัดดา 1 ใน 7 ผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ใจสลาย ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเร็วมาก อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ตระหนัก สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟชำรุด ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวครอบครัวของแม่ตนเช่าอยู่อาศัยนานแล้ว ไม่ใช่บ้านของตัวเอง ที่ผ่านมาได้มีการแจ้งเจ้าของบ้านตัวจริงแล้วให้มาช่วยเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด แต่ไม่ทันได้มาดูอย่างจริงจังก็เกิดเหตุสลดขึ้น