เศร้า รดน้ำศพ ผอ.ส่วนสถานพยาบาล เรือนจำโคราช ถูกอดีตสามียิง ญาติจ่อรับลูกสาว 10 ขวบ ไปอยู่กับปู่

ผอ.ส่วนสถานพยาบาล เรือนจำกลางโคราช เหยื่ออดีตสามีผู้คุมหึงโหด ยิงดับคาบ้านพัก ครอบครัวรับร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลแล้ว ส่วนลูกสาว 10 ขวบ ญาติจะรับไปอยู่กับปู่ที่สิงห์บุรี
จากกรณีนายณัฐพงศ์ อายุ 45 ปี ตำแหน่ง พนักงานราชทัณฑ์ ได้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 มม. ยิงนายวิชิต อายุ 42 ปี พนักงานราชทัณฑ์ และ น.ส.ตระกูล อายุ 48 ปี ผู้อำนวยส่วนสถานพยาบาลเรือนจำกลางนครราชสีมา บริเวณบ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย คือนายวิชิตเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน น.ส.ตระกูลและนายณัฐพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มูลเหตุเกิดจากนายณัฐพงศ์หึงหวง น.ส.ตระกูล อดีตภรรยาที่เพิ่งหย่าร้างกัน แต่ยังสะกดรอยตามอยู่ตลอดเวลา โดยเข้าใจว่าอดีตภรรยากำลังคบหากับนายวิชิต ที่เพิ่งย้ายมาจากเรือนจำกลางขอนแก่นได้เพียง 2 เดือน ทำให้ตัดสินใจลงมือก่อเหตุสลดครั้งนี้
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ครอบครัวและญาติมารับร่าง น.ส.ตระกูล จาก รพ.มหาราชนครราชสีมา ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาสงวนวงษ์อุตสาหกรรม วัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา แล้ว เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. ก่อนจะสวดพระอภิธรรมเป็นวันแรก
- เผยชนวนเหตุ ผอ.เรือนจำโคราช ดวลปืนผู้คุมสนั่นบ้านพัก ดับสลด 3 ศพ
- ญาติทยอยรับศพบำเพ็ญกุศล เหยื่อผู้คุมยิงคาบ้านพัก จบรักสามเส้า
โดยมี พ.อ.ปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ รักษาการผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนร่วมงาน
หลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพแล้ว เรือนจำกลางนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเป็นวันแรก และครอบครัวได้กำหนดพิธีฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม ที่ฌาปนสถานวัดสามัคคี
สำหรับ น.ส.ตระกูล มีลูกสาว 3 คน โดย 2 คนแรกเป็นลูกกับสามีเก่า อาศัยอยู่ที่ จ.อุดรธานี ก่อนจะเลิกรากันไป และมามีลูกสาว อายุ 10 ขวบ กับนายณัฐพงศ์ (ผู้ก่อเหตุ) จากสอบถามญาติๆ เบื้องต้นทราบว่าลูกสาวคนเล็ก 10 ขวบ ญาติจะรับไปอยู่กับปู่ (พ่อของผู้ก่อเหตุ) ที่ จ.สิงห์บุรี ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวป่วยสโตรก ทำให้มีภาวะพิการ เจอเพื่อนบ้านล้อ-ตอกย้ำ ดิ่งชั้น 8 คอนโดมิเนียม
- เขมรพา IOT ลงพื้นที่ ชาวบ้านเริ่มท้อทางการไม่เด็ดขาด ฝ่ายทหารให้คำมั่นทวงคืนแผ่นดินได้แน่
- น.ศ.จบใหม่ ปล่อยโฮ เข้ากทม.ทำงานวันแรก ถูกโจรขโมยจยย. สุดช้ำแม่เก็บออมเงินซื้อให้
- พบศพหญิงวัย 55 ถูกลวดมัดติดท่อนไม้ ทิ้งสระน้ำหมู่บ้าน หลังหายไปนานกว่า 10 วัน