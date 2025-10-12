เปิดความเสียหาย แก๊สระเบิด ปทุมธานี บ้านพัง 33 หลัง รถ 10 คัน เจ็บ 8 เสียชีวิต 1

เปิดความเสียหาย เหตุ ‘แก๊สระเบิด’ ปทุมธานี บ้านเสียหาย 33 หลัง รถ 10 คัน เจ็บ 8 เสียชีวิต 1 คาดบ้านต้นเพลิงมีแก๊สรั่ว มีการสะสมของแก๊สเป็นเวลานาน โดยไม่มีการระบาย
ปทุมธานี – ความคืบหน้าแก๊สหุงต้มระเบิด จนเกิดเพลิงลุกไหม้บ้านทาวน์เฮาส์สองชั้น ภายในหมู่บ้านพนาสนธิ์เมน 2 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายและมีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอก เป็นหญิงเจ้าของบ้านอายุ 64 ปี 1 ราย เมื่อวันที่ 11 ต.ค.
- ด่วน! แก๊สระเบิดในบ้านประชาชน จ.ปทุมธานี บาดเจ็บ 6 เสียชีวิต 1 จนท.เร่งหาสาเหตุ
- เพื่อนบ้านเล่านาทีหนีตาย เผยร้านเสริมสวย ต้นเพลิงแก๊สระเบิด ตร.เร่งหาสาเหตุ
ล่าสุด เมื่อวันนี้ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำเชือกและแผงเหล็กกั้นมาปิดกั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ด้านในเพราะเป็นพื้นที่อันตราย โดยประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายเริ่มเก็บกวาดนำรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ประกับภัยเพื่อนำไปทำการซ่อมแซม
ขณะที่บริเวณโดมของหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ อปพร.คอยดูแลความสะดวกและดูแลพื้นที่ห้ามประชาชนเข้าไปด้านใน ขระที่อบจ.ปทุมธานี มีการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาให้บริการแก่ประชาชน
พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี เปิดเผยว่า วานนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานบุคคลเบื้องต้น โดยพบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด 33 หลังคาเรือน รถยนต์รถจักรยานยนต์ 10 คัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย
โดยช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดระเบิดในครั้งนี้อย่างแท้จริงโดยคาดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบคดี
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า บ้านต้นเหตุมีแก๊สรั้วและมีการสะสมของแก๊สเป็นเวลานาน โดยไม่มีการระบายออกจากภายในห้องครัว เมื่อมีการจุดประกายไฟที่หัวแก๊สจึงเกิดการระเบิดเกิดขึ้น ตอนนี้ยังหาซากของถังแก๊สหุงต้มในบ้านที่เกิดเหตุไม่พบคาดว่าคงระเบิดแล้วเกิดการกระจาย
นายสมควร (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับบ้านที่เกิดเหตุและได้รับความเสียหายอย่างหนักเปิดเผย่วา ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในการช่วยเหลือและที่ตนเองเกรงว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะทราบว่า จะมีการช่วยเหลือให้กับผู้เป็นเจ้าของบ้าน ส่วนตนเองเป็นผู้เช่าพักอาศัยและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมาก สิ่งนี้ไม่รู้จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด บ้านตนเองทรัพย์สินที่ไม่ใช้เจ้าของบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเครื่องใช้ส่วนตัว รถยนต์ รถจักรยานยนต์เสียหายทั้งหมด ก็อยากจะให้มีความชัดเจนว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ที่เช่าพักอาศัยได้เท่าไรก่อนที่เรื่องจะเงียบไปโดยจะมีการเรียกประชุมจากหน่วยงานราชการอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนตอนนี้อาการปลอดภัยทั้งหมดแล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘เผ็ดนัว กินง่าย’ พิธา เสิร์ฟ อนาคตประเทศไทย ลุยเขียน 52 สัปดาห์ หา ‘คำตอบ’ นอกสภา
- อนุทิน ขนทัพสู้เลือกซ่อมกาญจน์ เผยชวนศักดิ์ดา มาเป็นรมต. เปิดทางลูกเป็นสส.แทน
- ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปชช.กว่าครึ่งยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหน และอยากได้ใครเป็นนายกฯ
- นิกร แนะทางออก ทำประชามติแก้รธน. พร้อมเลือกตั้ง ตามเอ็มโอเอ