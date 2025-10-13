ฝ่ายหญิงยังเงียบ เหตุขับกระบะชน ส.ต.ท.เสียชีวิตตอนปฏิบัติหน้าที่ ตร.เร่งรวมหลักฐานจัดการต่อ

ฝ่ายหญิงปิดปากเงียบ เหตุขับกระบะชน ส.ต.ท.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ตร.เร่งรวมหลักฐานจัดการต่อ ครอบครัวนำร่างทำพิธีบ้านเกิด ที่ขอนแก่น ผกก.ยันช่วยเหลือตามระเบียบเต็มที่
กรณี น.ส.จอมขวัญ อายุ 30 ปี ชาว อ.เมือง จ.หนองคาย ขับรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์สายตรวจของ ส.ต.ท.จักรพงษ์ พุทธเสน ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองหนองคาย อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองหนองคาย (ชุดสายฟ้า) ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านริเวอร์ชิล หนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม
ขณะที่บ่ายวานนี้ (12 ตุลาคม) มีพิธีสวดมาติกา บังสุกุล และพิธีรดน้ำศพ ส.ต.ท.จักรพงษ์ ที่วัดมีชัยทุ่ง อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ผู้บังคับบัญชา พี่ๆ เพื่อนๆ แม่ ญาติพี่น้อง ภรรยา พร้อมลูกชายวัย 4 เดือน ร่วมพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก
โดย พ.ต.อ.จิรวิทย์มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ภายหลังพิธีรดน้ำศพแม่และญาติได้นำร่างของ ส.ต.ท.จักรพงษ์กลับไปที่ ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิด เพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม มีรายงานว่า น.ส.จอมขวัญ คนขับรถกระบะ ยังไม่ได้ให้การใดๆ โดยอ้างว่าตนได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน ส่วนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ ส.ต.ท.จักรพงษ์นั้น พ.ต.อ.จิรวิทย์ยืนยันว่าจะดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนให้อย่างเต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน เพจสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้เปิดเผยเรื่องราวของฝ่ายหญิง พบว่ามีการโพสต์แก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถทั้งที่มีอาการมึนเมาหรือไม่ นอกจากนี้ ยังถอดกล้องในรถออกและไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ หวังทำลายหลักฐานหรือไม่