ตจว.คึกคัก คนล้นแบงก์ ต่อคิวรอลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส เสียดาย จ่ายค่าน้ำมันไม่ได้

ตจว.คึกคัก คนล้นแบงก์ ต่อคิวตั้งแต่ฟ้าสาง รอยืนยันตัวตน-ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส เสียดาย จ่ายค่าน้ำมันไม่ได้
คนละครึ่งพลัส เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00-22.00 น. สำหรับ “คนได้รับสิทธิ” จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 68 เวลา 06.00-23.00 น.
บรรยากาศต่างจังหวัด พบประชาชนสนใจโครงการ คนละครึ่งพลัส จำนวนมาก เช้าวันนี้ (20 ตุลาคม) ต่างมาต่อแถว เข้าคิวรอยืนยันตัวตนในแอพพ์เป๋าตัง เตรียมลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส
- ปชช.ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส 2 ชั่วโมงแรก พุ่งกว่า 13 ล้านสิทธิ คงเหลือ 6 ล้านสิทธิ
- เช็กเลย! ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้-ไม่ได้รับสิทธิ
อุดรฯคนแน่น เข้าคิวรอยืนยันหน้าแบงก์ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส
หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ถนนอุดรดุษฎี เทศบาลนครอุดรธานี พบประชาชนเดินทางมานั่งต่อคิวเพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เนื่องจากยืนยันกับตู้ ATM ไม่ผ่าน ส่วนใหญ่ระบุว่าเคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมาแล้ว แต่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ทำให้ยังมีความสับสน และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ บางส่วนลืมรหัสผ่าน จนทำให้ยืนยันไม่สำเร็จ
บางคนต้องหอบเสื่อมาปูนั่งรอคิวตั้งแต่เช้า ต่อแถวยาวจนล้นลงถนน เจ้าหน้าที่ธนาคารต้องออกมาอำนวยความสะดวก จัดแถวให้เป็นระเบียบ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มารอใช้บริการ
คนขับรถสองแถวเสียดาย ใช้จ่ายค่าน้ำมันไม่ได้
นางสมหมาย อายุ 63 ปี อาชีพขับรถสองแถว เปิดเผยว่า ตื่นมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า ตอนแรกเข้าแอพพ์ไปแล้วก็หมุนค้าง ยังเข้าลงทะเบียนไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไร เพราะติดตามข่าวสารอยู่ตลอด คิดว่าคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเดิมมาแล้วแบบตนคงจะไม่มีปัญหา ก็ใช้ความอดทน นั่งลงทะเบียนนานอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง จนสามารถทำได้สำเร็จ ตนเป็นผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่มไม่ได้เสียภาษีแล้ว คิดว่าเป็นโครงการที่ดี จะได้เอาไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็อยากให้จ่ายค่าน้ำมันรถได้ เพราะจะลดค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะ
ด้าน น.ส.ตา (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี เปิดเผยว่า มาที่ธนาคารตั้งแต่เช้า มากับแม่และญาติ คิดว่าต้องใช้เวลารอคิวนาน จึงเอาเสื่อมาจากที่บ้านด้วย เคยลงทะเบียนโครงการเดิมมาแล้ว เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่และเบอร์ใหม่ พยายามเข้าแอพพลิเคชั่นมาหลายวันแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ อยากจะเข้าร่วมโครงการเพราะอยากจะเอาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน
คนยะลาล้นแบงก์ เข้าคิวตั้งแต่ฟ้าสาง รอ จนท.ช่วยยืนยันตัวตน
ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง จ.ยะลา พบประชาชนจาก 5 ตำบลของ อ.เบตง เดินทางมาตั้งแต่ฟ้าสาง โดยชาวบ้านที่มาเข้าคิวบอกว่าตื่นตั้งแต่ตี 5 และพาครอบครัวนั่งรถออกมาเพื่อมาเข้าคิวลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาท ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก เมื่อมาถึงหน้าธนาคารต่างตกใจ เพราะคนเยอะมาก ราว 600 คน บางรายใช้รองเท้าต่อคิวแทน
จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า ส่วนใหญ่โหลดแอพพ์เป๋าตังแล้ว แต่สแกนใบหน้าไม่ผ่าน บางคนจำรหัสไม่ได้ เพราะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ จึงมาเข้าคิวให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ สำหรับลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ต่อไป
คนเลยขอบคุณโครงการดีๆ มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ที่ จ.เลย พบว่า ธนาคารกรุงไทยในหลายอำเภอ อาทิ ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน ธนาคารกรุงไทยสาขาด่านซ้าย ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสะพุง มีประชาชนมารอคิวใช้บริการตั้งแต่ 6 โมงเช้า ส่วนใหญ่พบปัญหาการยืนยันตัวตน เนื่องจากเคยมีแอพพ์เป๋าตังแล้ว แต่เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จึงต้องมายืนตัวตนกับธนาคารอีกครั้ง
ขณะที่ธนาคารกรุงไทย ในเขตเทศบาลเมืองเลย มี 2 สาขา ต่างเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอยืนยันตัวตน โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย์ เนื่องจากประชาชนมาจำนวนมาก จึงต้องใช้ลานจอดรถด้านหลังธนาคาร รองรับบริการประชาชน
น.ส.สาลินีเผยว่า เคยลงทะเบียนเป๋าตังมาก่อน ตอนเช้าเลยลงทะเบียนตามแอพพ์เดิมในเครื่อง แต่ลงไม่ได้พบว่าเบอร์โทรที่ลงทะเบียนกับแอพพ์ไม่ตรงกัน เนื่องจากตนเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ จึงเดินทางมาธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง แต่คนเยอะมากจึงต้องยืนรอคิว แต่ยังไงก็ต้องรอ เพื่อทำให้มันถูกต้อง
ด้านนางกิตติมากล่าวว่า มารอคิวตั้งแต่เช้า เพราะรู้ว่าแอพพ์เป๋าตังที่เคยลงไว้ไม่ตรงกับเบอร์ที่เคยลงทะเบียนไว้สมัยรัฐบาลของลุงตู่ จึงมายืนยันกับธนาคาร เพื่อมาได้มาสิทธิกับโครงการคนละครึ่งพลัส คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนรากหญ้าได้ดีอีกโครงการหนึ่ง และคิดว่าจากหมดโครงนี้ไปแล้ว รัฐคงจะต่อโครงการดีๆ แบบนี้ให้กับประชาชนอีก เนื่องตนเองก็มีร้านค้าด้วย มั่นใจว่าเป็นโครงการที่ช่วยทั้งพ่อค้า แม่ขาย และคนซื้อทั่วไปได้ดี ประชาชนจะหันมาซื้อของร้านเล็กๆ แบบร้านของตนที่เคยขายดีมากกับโครงการเป๋าตังเหมือนสมัยรัฐบาลของลุงตู่
ขณะที่นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางมริษฎา ภู่ขวัญทอง คลังจังหวัดเลย นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส
นายประยูรกล่าวว่า บรรยากาศการลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส ใน จ.เลย เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ประกอบการร้านค้าจากหลากหลายประเภทสินค้าให้ความสนใจ เบื้องต้นจากรายงานพบว่ามีร้านค้าสมัครร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส 557 แห่ง ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว และความพร้อมของ จ.เลย ในการเข้าร่วมโครงการสำคัญของรัฐบาล คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงการ คนละครึ่งพลัส เป็นมาตรการที่รัฐบาลมุ่งหวังจะช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด ให้เกิดการหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น