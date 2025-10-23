จับได้แล้ว คนส่งกระสุนปืน 40 มม. 36 ลูก ผ่านขนส่งเอกชน กอ.รมน.ยัน ไม่ได้อยู่ในบัญชีกองทัพบก

จับได้แล้ว คนส่งกระสุนปืน 40 มม. 36 ลูก ผ่านขนส่งเอกชน เจ้าตัวสารภาพ อ้างรู้จักคนซื้อทางออนไลน์ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยันไม่ได้อยู่ในบัญชีกองทัพบก
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.อ.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงความคืบหน้ากรณีบริษัทขนส่งเอกชนตรวจพบลูกกระสุนปืนขนาด 40 มิลลิเมตร ขณะคัดแยกพัสดุ ที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
จากกรณีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ตรวจพบและตรวจยึดลูกกระสุนปืนขนาด 40 มิลลิเมตร ภายในพัสดุของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน ซึ่งได้รับแจ้งว่าพบขณะคัดแยกสิ่งของเพื่อจัดส่ง โดยมีผู้ส่งจาก จ.นราธิวาส ไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว นายกีซัม ซึ่งให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้จัดส่งลูกกระสุนดังกล่าว โดยเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม ทั้งนี้ จากการให้การเบื้องต้นได้ข้อมูล ดังนี้
ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม นายกีซัมได้รับการติดต่อจากบุคคลรายหนึ่งที่รู้จักกันมาก่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีความต้องการจัดหาลูกกระสุนปืนขนาด 40 มิลลิเมตร นายกีซัมจึงติดต่อไปยังผู้จัดหารายหนึ่ง เพื่อดำเนินการจัดหาให้ โดยตกลงราคาซื้อขายกันผ่านช่องทางออนไลน์
วันที่ 14 ตุลาคม ผู้จัดหารายดังกล่าวแจ้งว่าสามารถจัดหาลูกกระสุนได้แล้ว แต่ยังไม่สะดวกส่งมอบของ จนกระทั่งวันที่ 20 ตุลาคม มีการนัดหมายให้ไปรับของที่บริเวณร้านสะดวกซื้อ ภายในสถานีบริการน้ำมัน แยกมลายู-บางกอก ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ในช่วงเวลาประมาณใกล้เที่ยงคืน
ก่อนเดินทางไปรับของ นายกีซัมได้ติดต่อกลับไปยังผู้ว่าจ้างเพื่อแจ้งราคาลูกกระสุนและขอให้โอนเงินค่าซื้อขายเข้าบัญชีของญาติ จากนั้นนายกีซัมจึงเดินทางไปรับของตามนัด และได้โอนเงินให้ผู้จัดหาผ่านบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ก่อนนำลูกกระสุนกลับมาที่บ้านพักในจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 21 ตุลาคม นายกีซัมได้นำลูกกระสุนดังกล่าวบรรจุพัสดุและส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน โดยใช้ชื่อและที่อยู่ปลอมทั้งผู้ส่งและผู้รับ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ซื้อล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อปกปิดตัวตนและติดตามการจัดส่งพัสดุด้วยตนเอง
วันที่ 22 ตุลาคม ระหว่างที่นายกีซัมเดินทางไปทำธุระส่วนตัวในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ทหารได้แสดงตัวเข้าควบคุม และนำตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร เพื่อดำเนินการซักถามเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามเชิงลึก และขยายผลทางคดีต่อไป
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าลูกกระสุนล็อตดังกล่าวไม่ได้อยู่ในบัญชีสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกองทัพบก โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเชิงลึก เพื่อสืบหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามาจากแหล่งใด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบและโปร่งใส
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการสอดส่องดูแลพื้นที่ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ บุคคลต้องสงสัย หรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. โทร 1341 หรือแจ้งต่อหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด ในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอเน้นย้ำว่าการให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดในลักษณะใดๆ ก็ตาม เช่น การนำพาหลบหนี การให้ที่พักพิง หรือการสนับสนุนด้านเสบียงอาหาร ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ