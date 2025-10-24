พบ 2 ศพ ลอยกลางแม่น้ำเมย คาดเป็นชาวจีน สแกมเมอร์เคเคปาร์ค หวังหนีมาไทย

สลด พบศพชาวจีน 2 ราย จากพื้นที่เคเคปาร์ค ลอยไปแม่น้ำเมย ระหว่างหนีทหารเมียนมาข้ามมาฝั่งไทย
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม มีรายงานว่า พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย คาดว่าเป็นชาวจีน ที่หนีจากพื้นที่เคเคปาร์ค อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา จากการปราบปรามของทหารเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ลอยอยู่ในแม่น้ำเมย
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ตอกย้ำสถานการณ์หลังจากทหารเมียนมา ร่วมกับชนกลุ่มน้อยที่เป็นพันธมิตร ออกปราบปรามจับกุมชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่เคเคปาร์ค อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวต่างชาติเลือกว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมย หนีตายจากเคเคปาร์ค มายังฝั่งไทย บางรายใช้ภาชนะ อาทิ กล่องโฟม นำพาตัวเองข้ามมาฝั่งไทย บางรายว่ายน้ำไม่เป็น จนข้ามฝั่งไม่สำเร็จ เสียชีวิตดังกล่าว
สำหรับข้อมูลล่าสุดอย่างเป็นทางการที่ชาวต่างชาติหนีมาเขตไทย ณ วันที่ 24 ตุลาคม มีทั้งหมด 1,049 คน แบ่งเป็น ชาย 913 คน หญิง 136 คน ชาวต่างชาติที่มากที่สุดสัญชาติอินเดีย จำนวน 399 คน รองลงมาชาวจีน จำนวน 138 คน และสัญชาติเวียดนาม จำนวน 138 คน
สอดคล้องกับข้อมูลของ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ที่ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนจาก 26 สัญชาติ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือชาวอินเดีย อันดับ 2 คือชาวจีน และตามมาเป็นอันดับ 3 คือชาวเวียดนาม ซึ่งรับประกันว่าทางไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อย่างมีมนุษยธรรมดังที่เคยทำมาโดยตลอด