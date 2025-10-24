สวดคืนแรก สนธยา ตัวประกันไทยเสียชีวิตที่ฉนวนกาซา แม่เผย ตั้งแต่รู้ข่าวฮามาสคืนร่างลูก นอนไม่หลับ

สวดพระอภิธรรม สนธยา อัครศรี คืนแรก หลังร่างถึงบ้าน ป้าเผยเป็นคนขยัน ช่วยพ่อแม่ทำงานตลอด ช่วงวัยรุ่นอาจอารมณ์ร้อน แต่ใจใหญ่ รักเพื่อนฝูง
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่บ้านโคกม่วย ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบ้านของ นายสนธยา อัครศรี หรือ มอส อายุ 31 ปี แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นหนึ่งในสองแรงงานที่เหลืออยู่ และฮามาสส่งร่างคืนครอบครัวแล้ว โดยหลายหน่วยงานร่วมกันนำร่างนายสนธยามาถึงภูลำเนาในเวลา 00.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม
โดยครอบครัวกำหนดตั้งสวดพระอภิธรรมนายสนธยาที่บ้าน นิมนต์พระในหมู่บ้าน 2 วัด คือวัดป่าธรรมเจดีย์และวัดศรีรุ่งเรืองมาสวดพระอภิธรรม ขณะที่ญาติพี่น้องช่วยกันจัดเตรียมอาหารสำหรับรับแขกที่จะมาร่วมงานวันนี้เป็นคืนนี้
ตลอดวันที่ผ่านมามีเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องทยอยกันเดินทางมาถามข่าวและให้กำลังใจครอบครัวนายสนธยา รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลจาก จ.อุดรธานี รวมทั้งนายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู เขต 1 พรรคเพื่อไทย ก็เดินทามาให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
นายสยามกล่าวว่า มาให้กำลังใจกับครอบครัวที่สูญเสียลูกชาย เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องทนทุกข์ทรมานถึง 2 ปีกว่าจะได้ร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศล ได้สอบถามถึงปัญต่างๆ ว่ามีอะไรจะให้ ส.ส.ช่วยเหลือหรือไม่ หากมีสิ่งใดที่ค้างคาหรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็พร้อมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ เรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาให้กำลังใจกัน ตามประเพณีของบ้านเรา
ขณะที่นางอมร แม่ของนายสนธยา กล่าวว่า ตั้งแต่รู้ข่าวว่าจะได้ลูกชายกลับมาก็นอนไม่หลับมา ตั้งแต่กลางคืนของวันที่ 21 ตุลาคม วันนี้ได้มอบเงินให้แม่ครัวไปจัดซื้อ จัดเตรียมอาหารรับแขกช่วงเย็น โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ด้านนางลำดวน ป้าของนายสนธยา เล่าว่า นายสนธยาเป็นคนขยัน ทำงานช่วยเหลือพ่อแม่มาโดยตลอด ไปทำงานในกรุงเทพฯกับพ่อแม่ ก่อนจะกลับมาบ้านแล้วไปทำงานต่างประเทศ ช่วงเป็นวัยรุ่นจะมีความใจร้อนตามประสา แต่จะเป็นคนใจใหญ่ รักเพื่อนฝูง