ตร.คลองลึก อายัดศพสาวไทย ตกตึกดับที่ปอยเปต เร่งตรวจสอบ หลังข่าวระบุ เอี่ยวเทรดหุ้น 18 ล้าน

ตร.คลองลึก รุดอายัดศพสาวไทย ตกตึกดับที่ปอยเปต เพื่อชันสูตรพลิกศพ ตามกฎหมายไทย
จากกรณี น.ส.กนกวรรณ อายุ 27 ปี ชาว จ.ขอนแก่น พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคาร Attwood Import Export ในเมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นด้านล่าง เหตุเกิดเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าคืนก่อนพลัดตกลงมาจากอาคาร ผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ภายในตึก ลักษณะคล้ายมีความเครียด หรือวิตกกังวล ก่อนพลัดตกลงมาจากอาคาร
ขณะที่ คุณเบิร์ด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMF เผยว่า ผู้ตายเคยทำงานเป็นพีอาร์ในปอยเปต และไม่ได้กลับมาฝั่งไทย ทราบว่า เพิ่งสูญเสียแฟนไปเมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อน คาดว่าอาจมีภาวะเศร้าสะสมจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ขณะนี้ญาติยังติดใจบางประเด็นอยู่นั้น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่มีการเคลื่อนย้ายร่าง น.ส.กนกวรรณ ข้ามพรมแดนมายัง ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ ได้ขออายัดศพ ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย และนำร่างไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนของกฎหมายไทยก่อน เนื่องจากผู้เสียชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องการเทรดหุ้นและทองคำ 18 ล้านบาท และธุรกิจดังกล่าวเป็นของชาวจีน คาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจสีเทาของขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งมีฐานอยู่มากมายในเมืองปอยเปต
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กระบวนการสอบสวนของตำรวจปอยเปตยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงมูลเหตุจูงใจของการกระโดดลงมา หรือเสียชีวิตก่อนจึงถูกจับโยนลงมา แต่ระบุเพียงสั้นๆ ว่าเสียชีวิตเพราะอวัยวะถูกทำลายอย่างแรงเท่านั้น