ขนกลับมาแล้ว เชียงใหม่ แก้งานดอกไม้สีดำเป็นขาวล้วน พร้อมตีเส้นขอบฟุตปาธขาวดำ 

เชียงใหม่ ขนกลับมาแล้ว แก้งานดอกไม้สีดำเป็นขาวล้วน พร้อมตีเส้นขาวดำ ประดับเกาะกลาง อีกครั้งหนึ่ง
จากกรณีที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเปลี่ยนสีประติมากรรมสวนดอกไม้ บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก กลางเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่เป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มีการพ่นสีดำทับดอกไม้ทั้งหมด จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักและพากันแชร์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์
- รื้อออกแล้ว ดอกไม้สีดำ งานยี่เป็งเชียงใหม่ เทศบาลเร่งปรับรูปแบบใหม่
- เชียงใหม่ระอุ! ส.ส.ปชน. กางเอกสาร ถาม ทำไมมีบริษัทเดียวได้งานรับเหมา จัดดอกไม้ทุกปี?
อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ได้มารื้อถอนดอกไม้ดังกล่าวออกไป โดยทางเทศบาลระบุว่า เตรียมนำไปแก้ไขปรับรูปแบบให้เหมาะสม แล้วจะนำกลับมาติดตั้งใหม่ให้ทันก่อนพิธีเปิดงานยี่เป็ง
ล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า 21.00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ กลับมาตีเส้นขาวดำ ขนดอกไม้ที่ถูกพ่นสเปรย์สีดำ นำไปแก้ไขเป็นสีขาว แล้วนำกลับมาติดตั้ง ประดับเกาะกลาง อีกครั้งหนึ่ง