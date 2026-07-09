ลูกชาย สุดเศร้า เล่านาที ปั้นจั่นถนนพระราม 2 ล้มทับร่างพ่อวัย 64 เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางโทรรัด รับแจ้งเหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานเสียชีวิต บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนาน ถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 39+000 ถึงกิโลเมตรที่ 40+050 บริเวณใกล้จุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นายบรรพต จันทรวงษ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร,ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร,พ.ต.อ.ถิรภัทร จิรศรีสกุล ผกก.สภ.บางโทรัด , เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสมุทรสาคร ,แพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร,เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ
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ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย นอนจมกองเลือดอยู่ตรงกลางระหว่างปั้นจั่น กับ ตุ้มตอกเสาเข็ม ทราบชื่อต่อมาคือ นายวิเชียร อายุ 64 ปี ชาว จ.สุรินทร์ ถัดจากตุ้มตอกเสาเข็มออกมาเล็กน้อย พบเสาเข็มตอม่อความยาว 25 เมตร ล้มอยู่ในแนวราบกับพื้นถนน เช่นเดียวกับปั้นจั่นและตุ้มตอกเสาเข็ม ก็ล้มอยู่ในแนวราบเช่นเดียวกัน
นายพิพัฒน์ อายุ 53 ปี คนงานในที่เกิดเหตุ กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุมีคนอยู่ตรงหน้างาน 3 – 4 คน ส่วนคนอื่นๆ ก็กระจายกันไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งตอนนั้น ตนมีหน้าที่บังคับตัวเครื่องที่ใช้ก็ยกเสาตอม่อ ให้ตั้งตรงก่อนที่จะนำลงหลุมแล้วจึงจะยกตุ้มตอกเสาขึ้นไปตอกตอม่อลงหลุม โดยขณะที่กำลังยกเสาให้ตั้งขึ้นตรงในแนวตั้งฉากกับพื้นดินนั้น ก็เห็นผู้เสียชีวิตปีนขึ้นไปอยู่ราวๆ ช่วงที่ 2 ของปั้นจั่นแล้ว มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 2 – 3 เมตร แล้วก็รู้สึกว่าจังหวะนั้นปั้นจั่นค่อยๆ เอนลง จนในที่สุดก็ล้มครืนลงไป ทำให้ผู้เสียชีวิตร่วงลงมา แต่ร่วงแบบไหนหรือกระแทกกับอะไรจนเสียชีวิตนั้น ตนก็ไม่เห็น เพราะนาทีนั้นตนก็ตกใจรีบกระโดดลงมายังพื้นเหมือนกัน ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าผู้ตายปีนขึ้นไปทำอะไร ซึ่งปกติเราจะไม่ขึ้นไป จนกว่าจะยกเสาให้ตั้งตรงได้ระดับหรือมีความสมดุลแล้ว จึงขึ้นไปปลดลวดสลิงออก เพื่อทำการยกตุ้มเหล็กที่มีน้ำหนักถึง 8 ตัน ขึ้นไปตอกเสาเข็ม จนกระทั่งมิดลงไปในหลุม
ด้านนายวิโรจน์ อายุ 38 ปี ลูกชายผู้เสียชีวิตซึ่งทำงานที่เดียวกับพ่อ บอกว่า ตอนนั้นตนยกเสาขึ้นไปแล้วปั้นจั่นมันคว่ำลงมา แล้วก็ล้มลงไป โดยสันนิษฐานว่า มาจากขาตัวปลายหรือบริเวณใกล้ๆ กับยอดของปั้นจั่นมันพับ จึงทำให้เสียสมดุล และเกิดการล้มลงมา ส่วนที่พ่อขึ้นไปทำไมนั้น ก็เพราะพ่ออาจจะเห็นว่าเสาที่กำลังยกไม่ได้สมดุล จึงขึ้นไปเพื่อจะผลักเสาให้ได้สมดุลตั้งตรงก่อนที่จะตอกลงหลุม แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย ก็มาเกิดเหตุดังกล่าว สำหรับพ่อนั้นทำงานก่อสร้างและรับผิดชอบในหน้าที่นี้มานานแล้ว จนเป็นเสมือนของหัวหน้าคนงานที่ใครๆ ก็มองว่ามีความเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบของกรมทางหลวง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เหตุเกิดขึ้นในขณะยกเสาเข็มขึ้น และตัวปั้นจั่นเสียการทรงตัว จึงล้มลงตามแรงเหวี่ยง โดยตรงที่เกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) ช่วงของการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลวง ซึ่งเหตุดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 และไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 ) แต่อย่างใดทั้งสิ้น