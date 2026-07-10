พบแล้ว 3 รูป พระธุดงค์แพแตก ในอช.แก่งกรุง เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอีก 1
จากกรณี พระธุดงค์ 2 รูป ได้ธุดงค์ล่องแพ มาจากพื้นที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อมาถึงพื้นที่ บ้านในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เกิดแพแตก สูญหาย 4 รูปนั้น
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เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสู่สุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ปภ.สุราษฎร์ธานี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านลงพื้นที่ค้นหาพระธุดงค์ที่ยังคงสูญหายจากกลุ่มพระธุดงค์ อีก 1 รูป
โดยได้มีการนัดของกลุ่มพระธุดงค์ วันที่ 2 กรกฎาคม ที่จ.ระนองออกจากอ.กะเปอร์ เพื่อธุดงค์ ตามเส้นทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 รูป เมื่อก็มาเรื่อยๆ เป็นเส้นทางป่าสงวนป่าเขา หลัง
จากนั้นได้มีการต่อแพไม้ไผ่ พระขึ้นแพ 11 รูป อีก 1 ไม่ขึ้น เดินธุดงค์ แต่ยังคงเห็นกันตลอด จนกระทั่งวันที่ 6 กรกฎาคม เข้ามาในเขตสุราษฎร์แล้วแพแตก มี พระ 1 รูป หายไปกับน้ำ พระ 10 รูป เดินเรื่อยมา
ต่อมาวันนี้ พระ 2 รูป มาขอความช่วยเหลือชาวบ้าน ชาวบ้านพาพบเจ้าหน้าที่อุทยานและออกช่วยเหลือได้อีก 5 รูป ที่บริเวณสำนักสงฆ์บ้านบางจำ ก่อนที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกค้นหาอีก 3 รูป จนพบ
ส่วนในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกกเดินลาดตระเวนเจอพระ อีก 1 รูป ที่สูญหายไปกับน้ำหลังจากแพแตก พาพระทั้งหมดรวมที่อุทยานแห่งชาติเดินธุดงค์จำนวน รวม 11 รูป
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาพระอุดมอีก1 รูป ที่เดินธุดงค์ตั้งแต่แรกที่ขึ้นแพ