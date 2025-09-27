ร้านอาหาร เปิดคลิปนาทีปะทะฝีปาก จุดเริ่มต้น ศึกกระบะอยุธยา อ้างต้องปกป้องครอบครัว
ศึกกระบะอยุธยา – กรณีเหตุทะเลาะวิวาทรถยนต์โตโยต้สีขาว และนิสสัน นาวาร่า สีดำ พุ่งชนใส่กัน บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็น ชายสูงอายุ ทราบว่าเป็นพ่อของแฟนเจ้าของร้านอาหาร ลักษณะถูกของแข็งทุบที่หน้าอก นำส่งรพ.
สำหรับชนวนเหตุจากการเปิดเผยของคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ทางฝ่ายลูกค้า (นิสสันดำ) ระบุว่า ขณะที่ตนจอดรถ และกำลังจะนำรถเข็นเด็กลงจากท้ายรถ เห็นเจ้าของร้านขับรถมาพอดี เลยไปเตือนว่าให้ระวังหน่อย ก่อนจะมีปากเสียงกัน
ขณะที่ ทางเจ้าของร้าน เล่าว่า ตนขับรถเข้ามาแต่มีรถลูกค้าขวางอยู่ เกรงว่าจะจอดไม่ถนัด เลยเรียกแฟนมาช่วยขับเข้าจอดให้ ส่วนตนก็ลงไปคอยโบกรถ ดูท้ายรถให้ ประกอบกับรถมีกล้องหลัง เลยมั่นใจไม่เกิดอันตรายกับลูกค้าแน่นอน แต่ลูกค้าก็เข้ามาต่อว่า จนเกิดการวิวาทกันตามในคลิป ทั้งนี้พ่อของแฟนถูกทำร้ายสาหัส จนต้องส่งเข้ารพ. ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเก็บหลักฐานและสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
ล่าสุด วันเดียวกันนี้ ทาง ร้าน Fusion Seafood – Ayutthaya ได้เปิดคลิปวิดีโออีกมุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้โต้เถียงกันเรื่องจอดรถ ทางร้านระบุว่า
“คลิปเริ่มต้นเหตุการณ์ ก่อนที่จะทะเลาะวิวาท เสื้อแดง-พี่ผู้หญิง-คุณลุง-ผู้หญิงเสื้อน้ำเงิน คือคู่กรณี เสื้อส้มคือคุณพ่อของแฟนผม โดนของแข็งทุบหน้าอก สมมุติว่า ถ้าเขาทุบพ่อแฟนผม จบเสียชีวิตผมต้องยืนดูใช่ไหม ก่อนที่จะเกิดเหตุขับรถอย่างที่เห็น มีเหตุการณ์ก่อนหน้าด้วยครับ ทุกคนรักครอบครอบของตัวเองครับ ผมก็เช่นกันครับ แล้วใครจะยืนดูครอบครัวตัวเองโดนทำร้ายได้ล่ะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยชนวนเหตุเดือด เปิดใจ 2 คู่กรณี ศึกกระบะอยุธยา พังยับทั้งคู่ มีคนเจ็บสาหัส หามส่งรพ.
- ชุลมุน! ตร.ห้ามวุ่น กระบะชน ‘นาวาร่า’ ไม่ยั้ง หลังเคลียร์ไม่จบ เดือดจู่ๆ ถูกต่อย เสาไฟพังยับ